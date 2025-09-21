وزيرة الشؤون تشارك بإحياء الذكرى السنوية الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة

دمشق-سانا

تشارك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك في الـ22 من أيلول الجاري، والمعني بإحياء الذكرى السنوية الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا أن الاجتماع يعقد بهدف تمكين النساء وتحقيق المساواة والعدالة، مبيناً أن المشاركة تأتي في إطار التأكيد على التزام سوريا بدعم قضايا المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في صياغة السياسات الدولية الرامية إلى تمكين النساء والفتيات على مستوى العالم.

ولفت إلى أن هذه المشاركة تشكل حدثاً مفصلياً، حيث تمثل الوزيرة قبوات أول امرأة سورية تشارك في هذا المحفل الدولي رفيع المستوى، بما يعكس التقدم الملحوظ في تمكين المرأة السورية، ودورها في مواقع صنع القرار.

يشار إلى أن الأمم المتحدة نظمت المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 وحضر المؤتمر ممثلون عن 189 حكومة ووكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية، ويعد واحداً من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم.