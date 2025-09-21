ختام حملة “أهل العز لا ينسون” في ريف حلب بمساهمات بلغت 1.2 مليون دولار

حلب-سانا

اختُتمت في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي اليوم، الحملة المجتمعية “أهل العز لا ينسون”، التي جمعت تبرعات تجاوزت مليوناً ومئتين وخمسين ألف دولار، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وتهدف الحملة إلى إطلاق مشاريع تنموية شاملة في القطاعات التعليمية والصحية والخدمية بالمناطق الأكثر تضرراً؛ استجابة لرغبة الأهالي في النهوض بالمنطقة بعد الدمار الذي طالها بسبب النظام البائد.

وأكد مسؤول الدائرة الثانية في منطقة جبل سمعان محمد السالم العلي، أن المشاريع ستتركز على إعادة تأهيل المراكز الطبية وتفعيلها بكامل طاقتها، إلى جانب تأهيل المدارس وحفر آبار المياه.

من جانبه، أشار مسؤول العلاقات في الدائرة حسام الدين عبد الله، إلى أن الحملة تسعى لتحقيق تنمية شاملة تدعم العودة الكريمة للأهالي، عبر مشاريع تشمل بناء المستشفيات وترميم المدارس وحفر الآبار.

بدوره، أوضح مشرف مجمع سمعان الشرقية حسين الصالح، أن الحملة ستدعم ترميم 66 مدرسة متضررة وبناء 27 مدرسة جديدة، ما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، ومن ذوي الشهداء ورجال الأعمال والقبائل العربية، حيث قدّم الجميع تبرعاتهم وفق استطاعتهم، وحتى الأطفال خصصوا جزءاً من مصروفهم لدعم أقرانهم في المناطق التي دمرت بفعل النظام البائد.