وزيرا التربية والتعليم العالي يطّلعان على مشاريع وإبداعات الطلاب في معرض دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

قام وزيرا التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مساء أمس، بجولة على عدد من الأجنحة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، واطلعا على المشاريع الإبداعية والعروض التعليمية التي قدمها الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية السورية.

وشملت الجولة الأجنحة المخصصة للمشاريع الإبداعية لطلاب وزارة التربية، بما في ذلك تقنيات التعليم الحديثة، ومشغولات التعليم المهني، ومشاريع هيئة التميز والإبداع، بالإضافة إلى الأجنحة الخاصة بالمدينة الجامعية، ومنظمة التنمية السورية، وهيئة الطاقة الذرية، والجناحين التركي والسعودي، وغيرها من الأجنحة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير تركو أن المعرض يشكل نافذة مهمة على العالم الخارجي للتعرف على آفاق التعليم ومساراته المستقبلية، موضحاً أن المعرض فرصة لتعريف زواره برؤية الوزارتين وخططهما المستقبلية، مشيراً إلى أن العلاقة بين التربية والتعليم العالي علاقة تكاملية، حيث تعتبر مخرجات التربية مدخلات أساسية للتعليم العالي، والعكس صحيح، ما يؤكد أهمية تكامل الأداء بين القطاعين.

أما الوزير الحلبي، فبيّن أن مشاركة وزارة التعليم العالي تأتي لتعزيز مفهوم أن المعرض ليس مجرد منصة عرض فحسب، بل هو منصة للإبداع والعلم، ويشكل جسراً للتواصل مع المجتمع الدولي في مجال التعليم.

وأكد على أن المعرض يمثل فرصة لربط التعليم بسوق العمل من خلال عرض المشاريع البحثية للطلاب التي تحمل براءات اختراع، والتي تُظهر تطبيقات البحث العلمي في الاقتصاد المعرفي، وتسد الثغرات البحثية وتلبي الاحتياجات المجتمعية، مؤكداً على أهمية ربط الجامعات بالمجتمع وسوق العمل لتحقيق التفاعل التنموي المستدام.

من جهته، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية، يوسف عنان أن المعرض يشكل فرصة مثالية لإبراز منجزات الطلاب في مجالات التعليم المهني والتقني، والروبوتات، مشيراً إلى أن الطلاب السوريين أظهروا من خلال مشاركاتهم مهارات عالية، معتبراً أن المعرض يمثل منصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث المستجدات في القطاع التعليمي.

شارك في الجولة وزيرا المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، بالإضافة إلى عدد من معاوني الوزراء والمديرين المختصين.