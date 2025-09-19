الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا

درعا-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا اليوم آلاف السلل الصحية على النساء الوافدات من محافظة السويداء والقاطنات في مراكز الإيواء المؤقتة.

وأوضح منسق وحدة تعزيز الوعي الصحي في فرع الهلال الأحمر بدرعا إبراهيم عمر في تصريح لمراسل سانا أن عدد مراكز الإيواء التي تم استهدافها بلغ 40 مركزاً في مناطق عدة من المحافظة، مشيراً إلى توزيع 4000 سلة صحية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” على النساء المستفيدات، ترافق ذلك مع ندوات لتعزيز الوعي الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

ولفت عمر إلى أن الهلال سيوزع نحو ألفي سلة صحية على النساء خلال الأيام القليلة القادمة.

ويوجد في محافظة درعا نحو 70 مركز إيواء للوافدين من محافظة السويداء.