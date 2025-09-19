الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا

IMG 1693 الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا

درعا-سانا

وزع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا اليوم آلاف السلل الصحية على النساء الوافدات من محافظة السويداء والقاطنات في مراكز الإيواء المؤقتة.

IMG 1736 الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا

وأوضح منسق وحدة تعزيز الوعي الصحي في فرع الهلال الأحمر بدرعا إبراهيم عمر في تصريح لمراسل سانا أن عدد مراكز الإيواء التي تم استهدافها بلغ 40 مركزاً في مناطق عدة من المحافظة، مشيراً إلى توزيع 4000 سلة صحية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” على النساء المستفيدات، ترافق ذلك مع ندوات لتعزيز الوعي الصحي والاهتمام بالنظافة الشخصية.

ولفت عمر إلى أن الهلال سيوزع نحو ألفي سلة صحية على النساء خلال الأيام القليلة القادمة.

ويوجد في محافظة درعا نحو 70 مركز إيواء للوافدين من محافظة السويداء.

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة العدوان التركي على خط توتر الـ66 ك.ف المغذي للمحطة
صحة درعا: مشروع الأرشفة الإلكترونية يسهل الوصول إلى البيانات ‏ويوفر ‏الوقت والجهد
جرمانا… نموذج للتلاحم والتعايش السلمي
الوزير الشيباني يلتقي وفداً من منظمة العفو الدولية
وفد من “الفاو” يناقش في حماة تطوير مشاريع زراعية حيوية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك