الموارد المائية بحماة تجري أعمال تعزيل قنوات مشروع ‏ري 17400 هكتار ‏

حماة-سانا‏

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، أعمال ‏تعزيل قنوات مشروع ري 17400 هكتار، إلى جانب ‏تعزيل مجرى نهر قسطون في بلدة الزيارة بريف ‏المحافظة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة السورية في قناتها على تلغرام ‏اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة ‏شبكات الري، وضمان انسيابية وصول المياه إلى ‏الأراضي الزراعية، بما يسهم في تحسين عمليات الري ‏وخدمة الفلاحين المستفيدين من مياه سد قسطون، وينعكس ‏إيجاباً على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد المائية في ‏المنطقة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود ‏التي تبذلها بتوجيه مديريات الموارد إلى تنفيذ خطة ‏تعزيل المجاري المائية والقنوات، مبينة أن الأعمال ‏الجارية تأتي أيضاً في إطار خطة متكاملة لتأهيل البنى ‏التحتية المائية وصيانتها، بما يضمن الاستثمار الأمثل ‏للموارد المائية، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي‎.‎

وتهدف هذه الخطوة الحيوية إلى إزالة الترسبات ‏والعوائق وتحسين انسيابية المياه لضمان إرواء الأراضي ‏الزراعية ودعم الموسم الصيفي للفلاحين‎.‎