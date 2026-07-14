الموارد المائية بحماة تجري أعمال تعزيل قنوات مشروع ‏ري 17400 هكتار ‏

حماة-سانا
باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، أعمال تعزيل قنوات مشروع ري 17400 هكتار، إلى جانب تعزيل مجرى نهر قسطون في بلدة الزيارة بريف المحافظة، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً.
وذكرت وزارة الطاقة السورية في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الري، وضمان انسيابية وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في تحسين عمليات الري وخدمة الفلاحين المستفيدين من مياه سد قسطون، وينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي واستدامة الموارد المائية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها بتوجيه مديريات الموارد إلى تنفيذ خطة تعزيل المجاري المائية والقنوات، مبينة أن الأعمال الجارية تأتي أيضاً في إطار خطة متكاملة لتأهيل البنى التحتية المائية وصيانتها، بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
وتهدف هذه الخطوة الحيوية إلى إزالة الترسبات والعوائق وتحسين انسيابية المياه لضمان إرواء الأراضي الزراعية ودعم الموسم الصيفي للفلاحين.