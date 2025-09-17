الهلال الأحمر وجمعية الأمل يرسمان البهجة على وجوه أطفال السرطان في حماة

حماة-سانا

نظّم الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع جمعية الأمل فعالية ترفيهية لأطفال مرضى السرطان في مدينة حماة، ضمن مهرجان ربيع حماة، بهدف إدخال الفرح إلى قلوبهم وتقديم الدعم النفسي والمادي لهم.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية والألعاب المتنوعة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والابتسامات، كما تم توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية كاملة، إضافة إلى مواد النظافة الشخصية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن أهالي الأطفال ودعمهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد يوسف العلي، منسق الإعلام في فرع الهلال الأحمر بحماة، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع أهداف الهلال الأحمر وجمعية الأمل في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، من خلال فعاليات إنسانية تلامس احتياجات الأطفال وتمنحهم القوة لمواجهة التحديات الصحية والنفس.

