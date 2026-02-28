الخطوط الجوية السورية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر

photo 2026 02 28 15 32 13 الخطوط الجوية السورية تعلن تعليق رحلاتها من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم السبت، تعليق كل رحلاتها الجوية من وإلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الـ 28 من شباط 2026 وحتى إشعار آخر.

ودعت الخطوط الجوية في بيان لها عبر قناتها على تلغرام المسافرين على متن رحلاتها الملغاة إلى عدم التوجه إلى المطارات، والحرص على متابعة الموقع الرسمي للمؤسسة ومنصاتها الإلكترونية، للاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بحركة الطيران.

كما طالبت المسافرين بضرورة التواصل مع مكاتب الحجز أو مراكز خدمة العملاء التابعة لها، وذلك لإتمام إجراءات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديهما.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، في وقت سابق اليوم، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الـ 28 من شباط عند الساعة الـ 12:00 ظهراً ولمدة 12 ساعة، بتوقيت دمشق.

