محافظة دمشق تصدر ضوابط جديدة لتنظيم إشغال الأرصفة في المدينة القديمة

دمشق-سانا

أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق اليوم قراراً ينظم إشغال الأرصفة أمام المحلات التجارية في أسواق المدينة القديمة، محدداً الضوابط والرسوم الواجب استيفاؤها.

القرار الذي نشرته المحافظة عبر قناتها على تلغرام يعد ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تعميمه بدلاً من تاريخ التبليغ، مع منح مهلة أسبوع للالتزام بمضمونه بناءً على الإنذار الموجه من قبل مديرية مدينة دمشق القديمة، والذي يعدل ليصبح ساري المفعول من تاريخ تعميم القرار بدلاً من تاريخ التبليغ.

وحسب القرار سُمح بإشغال الأرصفة في سوقي البزورية ومدحت باشا بعرض لا يتجاوز 60 سنتيمتراً، فيما منع الإشغال في أسواق الحميدية، والخياطين، والدقاقين، والحرير، والعصرونية، وذلك على مسؤولية مديرية مدينة دمشق القديمة.

الرسوم والأوراق المطلوبة

ونص القرار على استيفاء رسم قدره 3000 ليرة سورية للمتر المربع الواحد، على أن تُمنح رخص الإشغال بشكل مؤقت وقابل للتجديد، مشيراً إلى أن التقديم عليها يتاح خلال أسبوع من التعميم عبر مديرية دمشق القديمة “مكتب عنبر”.

وبين القرار أن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة هي (إثبات صفة مقدم الطلب، وصورة عن الترخيص الإداري، وصورة عن الهوية الشخصية).

وشدد القرار على منع ركن الدراجات الكهربائية والهوائية والنارية أمام المحلات، تحت طائلة الحجز.

استكمال المعالجات التنظيمية لباقي الأسواق

وأكدت المحافظة في قرارها استكمال المعالجات التنظيمية لباقي أسواق دمشق القديمة بقرار لاحق بعد إنجاز الدراسة الفنية، داعية أصحاب المحلات إلى الالتزام بالضوابط لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الطابع العمراني والتراثي للأسواق التاريخية.

ويأتي هذا القرار في إطار معالجة الازدحام الذي تواجهه أسواق دمشق القديمة – مثل الحميدية، والبزورية، ومدحت باشا، العصرونية نتيجة إشغال الأرصفة بعرض البضائع أو ركن الدراجات أمام المحلات، ما يعيق حركة المتسوقين ويشوّه المشهد العمراني للمدينة.