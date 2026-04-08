بدء أعمال تأهيل وترميم مركزي كفرنبوده ومعان الصحيين في ريف حماة

حماة-سانا

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال تأهيل مركزي كفرنبوده ومعان الصحيين في ريف حماة والتي تنفذها منظمة يونيسيف، بالتعاون مع مديرية صحة حماة.

وأوضحت رئيسة شعبة الدراسات في مديرية صحة حماة المهندسة رشا مغمومة في تصريح لـ سانا، أن الأعمال في مركز كفرنبوده الصحي تتضمن إعادة تأهيل وبناء أقسام المركز الذي يضم 10 غرف عيادات متنوعة، كالنسائية والأطفال والسنية والمخبر والصيدلية وتنظيم الأسرة، مشيرةً إلى أنه يخدم نحو 50 ألف شخص من أهالي كفرنبوده والقرى القريبة.

وأشارت إلى أن أعمال إعادة تأهيل وترميم شاملة لغرف وعيادات مركز معان الصحي انطلقت ليكون جاهزاً لاستقبال المرضى والمراجعين نهاية شهر أيار المقبل، مبينةً أنه يقدم خدمات صحية متنوعة عند الانتهاء من الأعمال لأكثر من 10 آلاف شخص بريف حماة الشمالي.

يشار إلى أن العديد من المراكز الصحية في محافظة حماة خرجت من الخدمة منذ عدة سنوات، جراء قصف النظام البائد، ووضعت مديرية صحة المحافظة نهاية العام الماضي خططاً لإعادة تأهيلها وعودتها للخدمة بالتعاون مع منظمات دولية وجمعيات أهلية.

