انطلاق ملتقى وجهتك الأكاديمية في طرطوس وحماة لتوجيه طلاب الثانوية للتخصص الجامعي

طرطوس وحماة-سانا

أطلق فرع اتحاد الطلبة في طرطوس اليوم فعاليات ملتقى “وجهتك الأكاديمية – خطوتك نحو الغد” في المركز الثقافي، بهدف تعريف وتوجيه طلاب الشهادة الثانوية لاختيار التخصص الجامعي الأنسب، وذلك ضمن برنامج يمتد على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس جامعة طرطوس أديب برهوم في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يشكل فرصة مهمة للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي داخل سوريا وخارجها، ومساعدتهم على اختيار الاختصاص الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

من جهته، أشار رئيس اتحاد الطلبة بجامعة طرطوس مهدي علي، إلى أن الاتحاد أطلق بالتزامن مع الملتقى رؤيته الجديدة لمرافقة الطالب منذ دخوله الجامعة حتى تخرجه، إلى جانب إطلاق خدمة “المرشد الذكي” عبر تطبيق تلغرام، وهي منصة تفاعلية تساعد الطلاب على تحديد مسارهم الأكاديمي والمهني من خلال مجموعة من الأسئلة التقييمية.

وبيّن عميد كلية الآداب أسامة ميهوب أن الملتقى يهدف إلى تعريف طلاب البكالوريا بخصوصية كل كلية والأقسام المتوافرة فيها، والإجابة عن استفساراتهم لمساعدتهم في اتخاذ قرار مدروس بشأن مستقبلهم الجامعي.

وفي جامعة حماة، استضافت كلية الطب البيطري فعاليات الملتقى، حيث ركزت الجلسات على إرشاد الطلاب لاختيار التخصص المناسب لقدراتهم وشغفهم، والتعريف بالحياة الجامعية وحقوق الطالب وواجباته، كما تضمن الملتقى تقديم استشارات فردية واختبارات ميول شخصية، بهدف إعداد طالب جامعي واعٍ يختار تخصصه عن قناعة ومعرفة.

وأوضح رئيس جامعة حماة عبد الكريم قلب اللوز، أن الحوارات تناولت أبرز الاختصاصات الجامعية المتاحة ومزاياها وفرصها في سوق العمل، بما يلبي تطلعات الطلاب في متابعة تحصيلهم العلمي.

وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض تعريفي ضم مجسمات وإرشادات لكل كلية واختصاص في جامعة حماة، بهدف توعية الطلاب بمدة الدراسة، والاختصاصات المتوافرة، ومزاياها في سوق العمل وخدمة المجتمع مستقبلاً.

ويأتي ملتقى “وجهتك الأكاديمية” ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الطلبة لتوفير بيئة تفاعلية تساعد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة على اتخاذ قرارات أكاديمية مبنية على المعرفة والاطلاع، بما يعزز من فرصهم في النجاح المهني وخدمة الوطن.