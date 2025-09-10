إطلاق مبادرة “وهلأ لوين 4” للتعريف بالاختصاصات الجامعية وآفاق سوق العمل

دمشق-سانا

أطلقت اليوم مؤسسة إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة الأيتام، مبادرة “وهلأ لوين 4” في مقر الجمعية بدمشق، بهدف تعريف الطلاب بالاختصاصات الجامعية المناسبة لشخصياتهم، وربطها بمتطلبات سوق العمل المستقبلي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة منير عباس في تصريح لـ سانا أن المبادرة تهدف إلى توجيه الشباب نحو خيارات أكاديمية مدروسة تسهم في بناء مستقبل مهني واعد، وتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

من جهتها، بيّنت المديرة التنفيذية للجمعية رنا البابا أن برامج الجمعية تركز على تمكين الشباب من اختيار اختصاصهم المناسب وتحديد مسارهم الأكاديمي، بما يعزز دورهم في المجتمع.

ورشات أكاديمية ومعرض للتخصصات

وتخللت الفعالية ورشات في الإرشاد الأكاديمي والمهني حيث استعرض مدير عام مؤسسة “سمارت” التعليمية يوسف فروة فرص المنح الجامعية وإجراء الامتحانات الدولية داخل سوريا، بينما دعا المدير التنفيذي لمركز “شام” لتقنيات الحاسوب محمود ونوس إلى تطوير مهارات الطلاب التقنية.

بدوره، أكد المختص في البيانات والذكاء الاصطناعي بهاء الدين المصري أهمية التدريب المستمر ومواكبة التطورات في سوق العمل الرقمي، مشدداً على دور المنصات التعليمية في صقل مهارات الشباب.

كما رافق الفعالية معرض للتخصصات الأكاديمية أتاح للطلاب التعرف بشكل مباشر على مجالات الدراسة المختلفة، والتفاعل مع زملاء سبقوهم في نفس الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة مراكز تدريبية قدمت خصومات على دورات اللغات والكمبيوتر.

فرصة لتحديد المستقبل الأكاديمي

وأشاد عدد من الطلاب وأهاليهم بأهمية المبادرة التي منحتهم أدوات عملية لاختيار اختصاصاتهم، والاطلاع على فرص العمل المستقبلية، بما يسهم في رسم مسارات أكاديمية ومهنية أكثر وضوحاً.

يشار إلى أن فعالية “وهلأ لوين” تستهدف طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات الراغبين في تغيير اختصاصاتهم أو توسيع آفاقهم التعليمية، من خلال برامج إرشاد مهني وأكاديمي متكاملة.