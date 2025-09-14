إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة

DJI 20250904224328 0131 D إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة

إدلب-سانا

شهد ريف إدلب الجنوبي تراجعاً حاداً في الغطاء النباتي نتيجة عمليات قطع واسعة للأشجار المثمرة، ما أدى إلى تحول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مناطق شبه قاحلة، وسط تحذيرات من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة على المزارعين المحليين.

خسائر فادحة في الثروة الزراعية

2R7A3555 إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة

مدير مديرية الزراعة في محافظة إدلب، مصطفى موحد، أوضح في تصريح لـ سانا أن عدد الأشجار المقطوعة بلغ نحو مليون ونصف المليون شجرة زيتون، إلى جانب 350 ألف شجرة فستق حلبي و100 ألف شجرة تين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الضرر الذي طال القطاع الزراعي في المنطقة.

الزيتون.. إرث ثقافي يتعرض للاندثار

من جهته، عبّر المزارع أحمد البيور عن حزنه لفقدان أشجار الزيتون التي وصفها بأنها تمثل إرثاً ثقافياً وتاريخياً لأهالي إدلب، مؤكداً أن هذه الأشجار كانت مصدر رزق رئيسياً لعشرات الأسر، فضلاً عن ارتباطها بالذاكرة الجماعية لسكان الريف.

أثر بيئي واقتصادي وحلول مطروحة

DJI 20250904224322 0130 D إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة

تؤكد الجهات الزراعية أن قطع الأشجار لا يقتصر على الأثر البيئي فحسب، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد معظم المزارعين على إنتاجهم الزراعي لتأمين دخلهم ومعيشتهم. وفي هذا السياق، شدد مدير الزراعة على أهمية تضافر الجهود لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، داعياً المزارعين إلى عدم الاستسلام والعمل المشترك لإعادة إدلب إلى سابق عهدها الزراعي.

وتبقى تساؤلات الأهالي قائمة حول مستقبل أراضيهم الزراعية، في ظل الحاجة الملحة إلى دعم مؤسساتي ومجتمعي يعيد الحياة إلى إدلب الخضراء.

2R7A3555 1 scaled إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة
DJI 20250904224319 0129 D scaled إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة
DJI 20250904224338 0135 D scaled إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة
DJI 20250904224341 0136 D scaled إدلب تفقد ملايين الأشجار المثمرة وسط تحذيرات من آثار بيئية واقتصادية متفاقمة
أسواق مدينة إدلب في ثاني أيام شهر رمضان المبارك
تقديراً لعطاء الأم والمعلم… فعالية فنية أدبية بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة على مسرح ثقافي حمص
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً من محافظة درعا
البدء بتأهيل قسم عمليات الجراحة العامة بمشفى حماة الوطني
وزيرة الشؤون تبحث مع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية أوضاع اللاجئين وظاهرة التسول
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك