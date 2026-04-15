وزارة الداخلية تعلن نتائج المرحلة الثالثة من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عن صدور نتائج المرحلة الثالثة (الامتحان المؤتمت) من دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير.

وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق أو زيارة الرابط المخصص:



https://admission-results.moia.gov.sy/

وبينت الوزارة أن الاعتراضات تقدم في يومي الأحد والإثنين الموافق لـ 19 و20 من الشهر الجاري في كلية الشرطة في القابون بدمشق -البوابة الشرقية من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً.

ودعت الوزارة المتقدمين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على التفاصيل والتعليمات الخاصة بالمراحل المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في الـ 10 من شهر آذار الفائت عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل القبول لدورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، التي سبق وأعلنت عنها في السابع من كانون الثاني الماضي.