دورة تدريبية في ثقافي حمص لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي وصقل القدرات الشبابية

IMG 0983 دورة تدريبية في ثقافي حمص لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي وصقل القدرات الشبابية

حمص-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حمص بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد دورة تدريبية بعنوان “مهارات التواصل الفعّال”، استهدفت تعزيز الثقة بالنفس وصقل المهارات الضرورية للتواصل الإيجابي في بيئة العمل والمجتمع.

واستضافت قاعة سامي الدروبي في ثقافي حمص الدورة التي شهدت مشاركة واسعة من إداريين وموظفين من القطاع العام، ومتطوعين من فرق ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب عدد من الشباب الساعين إلى التميز في سوق العمل.

وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بأدوات تساعدهم على بناء علاقات بنّاءة، وتحسين قدراتهم على التفاعل الإيجابي.

IMG 20250910 172055 دورة تدريبية في ثقافي حمص لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي وصقل القدرات الشبابية

وأوضح مسؤول إدارة المشاريع في مركز سبيل الرشاد حسن حسحس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنموية بالتعاون مع مديرية الثقافة، مشدداً على أن امتلاك العاملين والشباب القياديين لمهارات التواصل الفعّال يمثل أساساً لتحقيق النجاح، سواء في التعامل مع المجتمع أو في تطوير مهارات الحديث والاستماع وكسب ثقة الآخرين.

شهادات المشاركين

عبّر الطالبان في كلية الهندسة المدنية بالجامعة الوطنية الخاصة عبيدة الحجار وعلاء الدين الحوراني عن الفائدة الكبيرة التي حققاها من الدورة، حيث ساعدتهما على تطوير مهارات التفاعل وتحفيز الذات.

IMG 20250910 175036 1 دورة تدريبية في ثقافي حمص لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي وصقل القدرات الشبابية

بدوره، أشار الحقوقي وبائع الكتب محمود يوسف إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في تطوير الخبرات الحياتية وتعلّم أساليب الإقناع وصياغة الأفكار بطريقة مبسطة تناسب مختلف المستويات.

استمرت الدورة على مدى يومين في أجواء تفاعلية تركت أثراً إيجابياً لدى المشاركين، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تمكين الأفراد من امتلاك أدوات التواصل الفعّال وبناء علاقات ناجحة ومؤثرة.

جامعة حمص تحدد الـ 29 من حزيران الجاري موعداً لبدء الامتحانات العملية
نشاط علمي حول الهندسة الرقمية بتقنية الـ BIM بجامعة حمص
الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية وطبية في قرى ريف السويداء
البدء بإزالة المخالفات المشيدة في ضاحية حرستا والسوق التجاري في ‏ببيلا
فتح 48 شارعاً في حي الصاخور ضمن حملة “لعيونك يا حلب”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك