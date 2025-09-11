دورة تدريبية في ثقافي حمص لتعزيز مهارات التواصل الإيجابي وصقل القدرات الشبابية

حمص-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حمص بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد دورة تدريبية بعنوان “مهارات التواصل الفعّال”، استهدفت تعزيز الثقة بالنفس وصقل المهارات الضرورية للتواصل الإيجابي في بيئة العمل والمجتمع.

واستضافت قاعة سامي الدروبي في ثقافي حمص الدورة التي شهدت مشاركة واسعة من إداريين وموظفين من القطاع العام، ومتطوعين من فرق ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب عدد من الشباب الساعين إلى التميز في سوق العمل.

وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بأدوات تساعدهم على بناء علاقات بنّاءة، وتحسين قدراتهم على التفاعل الإيجابي.

وأوضح مسؤول إدارة المشاريع في مركز سبيل الرشاد حسن حسحس أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنموية بالتعاون مع مديرية الثقافة، مشدداً على أن امتلاك العاملين والشباب القياديين لمهارات التواصل الفعّال يمثل أساساً لتحقيق النجاح، سواء في التعامل مع المجتمع أو في تطوير مهارات الحديث والاستماع وكسب ثقة الآخرين.

شهادات المشاركين

عبّر الطالبان في كلية الهندسة المدنية بالجامعة الوطنية الخاصة عبيدة الحجار وعلاء الدين الحوراني عن الفائدة الكبيرة التي حققاها من الدورة، حيث ساعدتهما على تطوير مهارات التفاعل وتحفيز الذات.

بدوره، أشار الحقوقي وبائع الكتب محمود يوسف إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في تطوير الخبرات الحياتية وتعلّم أساليب الإقناع وصياغة الأفكار بطريقة مبسطة تناسب مختلف المستويات.

استمرت الدورة على مدى يومين في أجواء تفاعلية تركت أثراً إيجابياً لدى المشاركين، مؤكدة أهمية هذه المبادرات في تمكين الأفراد من امتلاك أدوات التواصل الفعّال وبناء علاقات ناجحة ومؤثرة.