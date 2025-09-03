قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وتعتقل 7 أشخاص

القنيطرة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها في ريف محافظة القنيطرة، حيث توغلت فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل واعتقال 7 أشخاص.

وأوضح مراسل سانا أن دورية لقوات الاحتلال مؤلفة من 5 عربات و30 عنصراً دخلت من قاعدة الاحتلال المستحدثة في حرش جباتا الخشب الساعة الثالثة فجراً، وتوغلت في بلدة جباتا الخشب وقامت بتفتيش عدد من المنازل واعتقلت 7 أشخاص، ثم انسحبت الساعة الخامسة صباحاً باتجاه القاعدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منتصف الليلة الماضية عدواناً بخمس قذائف على سرية الطواحين المهجورة، شرقي بلدة بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي وتوغلت في منطقة تل كروم وقرية الأصبح ونصبت حاجزاً وفتشت عدداً من المنازل فيها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته داخل الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.

وأدانت سوريا هذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.