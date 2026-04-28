مراكز بريد القنيطرة تبدأ تقديم خدمة استخراج وثيقة “غير محكوم”

IMG 20260428 121703 697 مراكز بريد القنيطرة تبدأ تقديم خدمة استخراج وثيقة "غير محكوم"

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية بريد القنيطرة اليوم الثلاثاء، تقديم خدمة استخراج وثيقة غير محكوم للمواطنين، بهدف تسهيل الحصول عليها ضمن مكان واحد وتخفيف الوقت والجهد، في إطار تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للأهالي.

IMG 20260428 121651 872 مراكز بريد القنيطرة تبدأ تقديم خدمة استخراج وثيقة "غير محكوم"

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المكتب الإعلامي في بريد القنيطرة هيثم الظاهر أن خدمة وثيقة غير محكوم (السجل العدلي) عادت للعمل بعد توقف دام قرابة عام ونصف العام منذ سقوط النظام البائد، لافتاً إلى أنها أصبحت متاحة حالياً في مراكز البريد على مستوى المحافظة كافة خلال أوقات الدوام الرسمي، حيث يمكن إنجاز المعاملة بسهولة ويسر، وبإجراءات مبسطة.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الـ 23 من نيسان الجاري توسيع نطاق تقديم خدمة إصدار وثيقة خلاصة السجل العدلي “غير محكوم”، ليشمل مكاتب بريدية جديدة في عدد من المحافظات، مشيرةً إلى أن هذا التوسع يأتي في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز التشبيك مع الجهات الحكومية، والاستفادة من انتشارها الجغرافي لتقريب الخدمات من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

