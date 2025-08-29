إقبال كبير على معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 في ثالث أيامه

دمشق-سانا

إقبال كبير من الزوار يشهده معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 في ثالث أيامه، حيث اصطف عدد كبير من الحافلات التي خصصتها وزارة النقل لزوار المعرض إلى جانب سيارات خاصة على بعد يصل إلى أكثر من كيلومتر أمام بوابة المعرض، فيما شهدت نقطتا انطلاق البرامكة وباب توما ازدحاماً كبيراً للمواطنين الراغبين بزيارة أجنحة الشركات المحلية والعربية والأجنبية المتنوعة وحضور فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث:

ندوة حوارية لوزيري الثقافة محمد ياسين الصالح والسياحة مازن الصالحاني، في منتدى دمشق بين الساعة الـ 6:00 و6:45.

أمسية شعرية في قاعة الندوات بين الـ 7:45 والـ 7:15.

عروضاً فلكلورية للفرقة العربية في المسرح الجماهيري بين الـ 7:30والـ 8:15.

مسرحية ذاكرة الغد في المسرح الجماهيري بين الـ 9:00 والـ 9:45.

أمسية إنشادية في المسرح الجماهيري بين الـ 10:00 والـ 11:00.

أما فعاليات الأطفال فتشمل:

فعاليات حركية وتفاعلية في مسرح الأطفال بين الـ 6:00 والـ 7:00.

مسرحية للأطفال بعنوان “رحلة قبقب” في مسرح الأطفال بين الـ 7:15 والـ 8:00.

فيلماً للأطفال في مسرح الأطفال بين الـ 8:15 والـ 9:30.

وشهد المعرض الذي يفتتح أبوابه أمام الزوار حتى الخامس من أيلول المقبل، يوم أمس زيارة أكثر من 130 ألف شخص وفقاً لمديرية المعارض.

والدخول إلى المعرض يتم عبر الحجز الرقمي من خلال تطبيق “المعرض” أو موقع “فعالية.كوم” حيث يحصل كل زائر على بطاقة دخول رقمية مجانية تحتوي على باركود خاص، يستخدم لمسحه عند إحدى البوابات السبع المخصصة للدخول.

وإلى جانب خدمة النقل المجانية التي خصصتها اللجنة المنظمة مجانية بين دمشق ومدينة المعارض ذهاباً وإياباً في نقطتين رئيسيتين هما البرامكة جانب وزارة الزراعة، وساحة باب توما، سيرت وزارة النقل رحلات مجانية لقطارات الركاب لنقل الزوار بين محطة القدم ومدينة المعارض.