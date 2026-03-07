تحديد الأسعار التأشيرية للحوم الفروج في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق اليوم السبت، الأسعار التأشيرية للحوم الفروج، وشملت مختلف أصناف الفروج ومشتقاته، في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الغذاء.

وبحسب القرار الصادر عن المديرية، بلغ سعر كيلو غرام لحم الفروج 320 ليرة سورية بالعملة الجديدة، بينما حدد سعر الشرحات بـ 540 ليرة، وسعر الوردة والدبوس بـ 420 ليرة، وسعر العظم والرقبة والضهر بـ 50 ليرة، وسعر السودة الحرة 310 ليرات.

كما شملت التسعيرة شرحات بجلدة بدون عظم بـ 450 ليرة، والجناح بـ 240 ليرة، إضافة إلى تحديد سعر كيلو الفروج المشوي بـ 950 ليرة، والبروستد بـ 1050 ليرة.

وأكدت المديرية أنها لن تتهاون في حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الغذاء، داعية إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة في حال رصد أي مخالفات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم الأسواق والتصدي للمخالفات.