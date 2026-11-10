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التربية تعلن بدء التسجيل في الاختبار الترشيحي لطلبة الشهادة الثانوية الأحرار

IMG 20260817 134551 186 التربية تعلن بدء التسجيل في الاختبار الترشيحي لطلبة الشهادة الثانوية الأحرار
وزارة التربية والتعليم السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل للاختبار الترشيحي للطلبة الأحرار الراغبين بالتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

وبيّنت الوزارة، أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، ويستمر لغاية 30 تشرين الثاني الجاري.

ودعت الوزارة الطلاب إلى التسجيل عبر رابط البوابة الإلكترونية المخصص:
http://nomination-exam.moed.gov.sy/

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، في العشرين من أيلول، إعادة تفعيل الاختبار الترشيحي للطلبة ‏الأحرار الراغبين في التقدم لامتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ‏لدورة عام 2027م.

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