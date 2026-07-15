الوزير الحلبي يبحث مع محافظ الحسكة واقع التعليم العالي ‏في المحافظة وخطط تطويره

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ‏مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع التعليم العالي في ‏المحافظة وخطط تطويره، ومعالجة بعض الملفات الخاصة ‏بالجامعات فيها‎.‎

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في ‏مبنى الوزارة بدمشق، أن الوزارة تعمل على تعزيز حضورها ‏في المنطقة الشرقية عبر خطوات عملية تشمل تجهيز البنى ‏التحتية لفرع جامعة الفرات في الحسكة، مشدداً على أن التعليم ‏العالي يمثل الرافعة الأساسية للتنمية في المحافظة‎.‎

وشدد الوزير الحلبي على ضرورة حل ملف التعليم الجامعي في ‏المحافظة قبل صدور المفاضلات، مشيراً إلى أنه سيتم السماح ‏بإحداث جامعات خاصة في المنطقة الشرقية، لتوفير بيئة جامعية ‏متكاملة تلبي احتياجات الطلبة والمنطقة‎.‎

من جهته، أشار محافظ الحسكة إلى التحديات التي تواجهها ‏العملية التعليمية في المحافظة وخاصة المسافات الكبيرة بين ‏مدنها، وهو ما يجعل وجود مركز جامعي متكامل في القامشلي ‏ضرورة خدمية وتعليمية، لافتاً إلى ضرورة تحسين البيئة ‏التعليمية وتعزيز الاستقرار الأكاديمي، ومراعاة طبيعة المنطقة ‏واحتياجاتها الأساسية، ووضع توصيفات دقيقة للمواد في ‏الجامعات، بما ينسجم مع المعايير الوطنية، ‏

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على متابعة التنسيق خلال الأيام ‏المقبلة، وتشكيل فريق عمل مشترك لضمان إنجاز الملفات ‏الأكاديمية والإدارية وفق رؤية موحدة‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في التاسع من شهر نيسان ‏الماضي المرسومين رقم 74 و75، القاضيين بإحداث كليتي ‏الهندسة المعمارية والمعلوماتية في جامعة الفرات، بهدف تطوير ‏التعليم العالي في منطقة الجزيرة وتأمين كوادر مختصة في هذه ‏المجالات، بما يؤمن احتياجات سوق العمل، ويخفف عن الطلبة ‏عناء السفر وتكاليفه‎.‎