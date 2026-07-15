الوزير الحلبي يبحث مع محافظ الحسكة واقع التعليم العالي ‏في المحافظة وخطط تطويره

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع التعليم العالي في المحافظة وخطط تطويره، ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالجامعات فيها.
وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، أن الوزارة تعمل على تعزيز حضورها في المنطقة الشرقية عبر خطوات عملية تشمل تجهيز البنى التحتية لفرع جامعة الفرات في الحسكة، مشدداً على أن التعليم العالي يمثل الرافعة الأساسية للتنمية في المحافظة.
وشدد الوزير الحلبي على ضرورة حل ملف التعليم الجامعي في المحافظة قبل صدور المفاضلات، مشيراً إلى أنه سيتم السماح بإحداث جامعات خاصة في المنطقة الشرقية، لتوفير بيئة جامعية متكاملة تلبي احتياجات الطلبة والمنطقة.
من جهته، أشار محافظ الحسكة إلى التحديات التي تواجهها العملية التعليمية في المحافظة وخاصة المسافات الكبيرة بين مدنها، وهو ما يجعل وجود مركز جامعي متكامل في القامشلي ضرورة خدمية وتعليمية، لافتاً إلى ضرورة تحسين البيئة التعليمية وتعزيز الاستقرار الأكاديمي، ومراعاة طبيعة المنطقة واحتياجاتها الأساسية، ووضع توصيفات دقيقة للمواد في الجامعات، بما ينسجم مع المعايير الوطنية،
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على متابعة التنسيق خلال الأيام المقبلة، وتشكيل فريق عمل مشترك لضمان إنجاز الملفات الأكاديمية والإدارية وفق رؤية موحدة.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في التاسع من شهر نيسان الماضي المرسومين رقم 74 و75، القاضيين بإحداث كليتي الهندسة المعمارية والمعلوماتية في جامعة الفرات، بهدف تطوير التعليم العالي في منطقة الجزيرة وتأمين كوادر مختصة في هذه المجالات، بما يؤمن احتياجات سوق العمل، ويخفف عن الطلبة عناء السفر وتكاليفه.