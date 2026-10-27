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تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها

اللاذقية-سانا

أعادت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية، اليوم الثلاثاء، افتتاح ست مدارس في مدينة اللاذقية وريفها، بعد ترميمها من قبل مؤسسة نعمة للإغاثة والتنمية.

IMG 4687 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها

وشملت المدارس المفتتحة، مناهل المعرفة في حي قنينص، وعرب الملك في منطقة جبلة، والكرت في منطقة الحفة، إضافة إلى مدارس المارونيات وعين غزال ووادي باصور في قرى جبل الأكراد.

وأوضح مدير تربية اللاذقية وليد كبولة لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح المدارس يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتخفيف الأعباء عن الطلبة، وتعزيز استقرار التعليم في المناطق التي تشهد عودة الأهالي إليها.

IMG 4720 1 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة نعمة للإغاثة والتنمية سمير شريقي، في تصريح مماثل، إلى أن أعمال ترميم مدارس عين غزال ووادي باصور والمارونيات استغرقت نحو أربعة أشهر، وشملت الترميم والإكساء وتأمين المفروشات، لتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة.

وأوضح شريقي أن المؤسسة تهدف إلى دعم الأهالي، وتعزيز استقرارهم في قراهم من خلال ترميم منازلهم، مشيراً إلى إنجاز ترميم 850 منزلاً حتى الآن.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن ترميم البنى التحتية اللازمة لدعم استقرار السكان في مناطق العودة، إلى جانب ترميم المساجد خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في اللاذقية افتتحت، في العاشر من أيلول الماضي، 14 مدرسة بعد إعادة تأهيلها في جبلي الأكراد والتركمان بريف المحافظة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار الجهود الرامية إلى دعم عودة الأهالي إلى مناطقهم، وتأمين بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم.

IMG 4691 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها
IMG 4695 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها
IMG 4716 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها
IMG 4726 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها
IMG 4727 تربية اللاذقية تعيد افتتاح ست مدارس في المدينة وريفها بعد ترميمها
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