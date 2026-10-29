افتتاح مركز خالد بن الوليد لرعاية وإصلاح الأحداث في قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، اليوم الخميس، مركز خالد بن الوليد لرعاية وإصلاح الأحداث في مدينة قدسيا، بعد استكمال أعمال ترميمه وإعادة تأهيله التي استغرقت نحو عام.

ويهدف المركز إلى توفير بيئة متكاملة للرعاية والإصلاح، وتعزيز الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والمهنية المقدمة للنزلاء، بما يساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في المجتمع.

تأهيل الأحداث مسؤولية مشتركة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في تصريح لمراسل سانا، أن تأهيل الأحداث مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون والتكاتف بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومختلف الجهات المعنية، لمساعدة الأطفال الذين ارتكبوا أخطاء على تجاوزها والعودة إلى المجتمع أفراداً فاعلين.

وأوضحت قبوات أن المركز سيقدم برامج تعليمية واجتماعية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والأنشطة الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للإصلاح والتأهيل.

وشددت على ضرورة النظر إلى الأطفال الموجودين في المركز باعتبارهم يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه، مؤكدة أن مسؤولية المؤسسات والمجتمع تتمثل في مساعدتهم على بناء مستقبل أفضل.

مرافق متكاملة وبرامج للتأهيل المهني

من جهته، أشار محافظ ريف دمشق عامر الشيخ في تصريح للصحفيين إلى دور منظمة «رحمة بلا حدود» في إعادة تأهيل المركز، بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن المركز كان يعاني من أوضاع سيئة قبل أن يشهد أعمال الترميم والتجهيز التي أسهمت في توفير مرافق متعددة لخدمة النزلاء.

وبيّن الشيخ أن المركز يضم مدرسة ونوادي للتدريب ومراكز ثقافية وصحية، بهدف توفير الخدمات اللازمة للأحداث ومساعدتهم على اكتساب المهارات التي تعزز فرص اندماجهم في المجتمع بصورة فاعلة.

وأكد أهمية تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لضمان استمرارية برامج التأهيل ومتابعة النزلاء بعد خروجهم من المركز، بما يساعدهم على بناء مستقبل أفضل والمساهمة في المجتمع.

بدوره، أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق عبد الرزاق محمد أن المركز سيستقبل الأحداث الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، لافتاً إلى أن العمل سيُستكمل لاحقاً لتأهيل مركز آخر مخصص للفئات العمرية الأصغر.

وأشار محمد إلى أن المركز يضم غرفاً للنوم ومدرسة ومركزاً ثقافياً وقاعة رياضية داخلية وملاعب خارجية، إضافة إلى مطبخ وصالة للطعام وغرف للتمريض ومساجد.

وأضاف أن المركز سيقدم برنامجاً متكاملاً للتأهيل الصحي والتربوي والتعليمي والديني، إلى جانب التدريب المهني والحرفي في نحو ثمانية اختصاصات يدوية وتقنية، من بينها النجارة والكهرباء، بهدف تمكين الأحداث من اكتساب مهن ومهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع والاستفادة منها بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

مدرسة لمحو الأمية واستكمال التعليم الأساسي

في الجانب التعليمي، أوضح مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت، لمراسل سانا، أن المديرية أحدثت مدرسة داخل مركز خالد بن الوليد لرعاية الأحداث، بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية وتأهيل النزلاء علمياً، بما يعزز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة إقامتهم في المركز.

وبيّن نزهت أن البرنامج التعليمي يبدأ بمحو الأمية للأطفال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، ثم تعليم مبادئ الحساب والرياضيات واللغة العربية، إضافة إلى افتتاح شعبة للصف التاسع تتيح للطلاب التقدم لامتحانات شهادة التعليم الأساسي.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تمكين الأحداث من استكمال تعليمهم ومتابعة مسيرتهم العلمية، بما يعزز فرص عودتهم إلى المجتمع أفراداً فاعلين، ويكرّس الدور التربوي والتعليمي للمركز إلى جانب دوره في الإصلاح والتأهيل.

وضمن مسار الاهتمام الحكومي بالأحداث، افتتحت وزارة الثقافة العام الفائت المركز الثقافي في معهد الغزالي لرعاية وإصلاح الأحداث بمنطقة قدسيا، في خطوة تهدف إلى توظيف الثقافة أداةً للتأهيل وتعزيز فرص دمج الأطفال الجانحين مجدداً في المجتمع، عبر برامج تعليمية وإبداعية تسهم في بناء الوعي وإعادة تشكيل مسار حياتهم.