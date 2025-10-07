التعليم العالي السورية تمدد فترة التقدم إلى منح الجزائر حتى الـ 9 من تشرين الأول

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة استلام طلبات الطلاب السوريين الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الخاصة بمنح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2025/2026 المقدمة من حكومة الجزائر حتى التاسع من شهر تشرين الأول الجاري.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول المنح من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في الثامن عشر من أيلول الماضي عن توافر 40 منحة دراسية مقدمة من حكومة الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى، مخصصة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورتي عامي 2024 و2025، وذلك للعام الدراسي 2025-2026، وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة ما بين ال21 وال30 من شهر أيلول الماضي، ثم مددت الفترة لغاية السادس من شهر تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه المنح في إطار التعاون الثقافي والتعليمي بين سوريا والجزائر، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب السوريين في الجامعات الجزائرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.