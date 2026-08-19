ورشة بين التربية ولجنة الإنقاذ الدولية توصي بتوسيع تعليم ‏أطفال الروضة عن بُعد‎ ‎

دمشق-سانا‏

أوصى المشاركون في ورشة العمل المشتركة بين إدارة تنمية ‏الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم، ولجنة الإنقاذ الدولية‎ ‎(IRC)‎، بتفعيل أساليب وإستراتيجيات تربوية متعددة تضمن ‏إعمال حق الطفل في التعليم، والاستفادة من أدوات التعليم عن ‏بُعد للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية والبعيدة التي تفتقر ‏إلى رياض الأطفال‎.‎

وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ‏في مبنى الوزارة بدمشق أهمية التغلب على العوائق الجغرافية ‏وتأمين الوصول التعليمي الشامل للأطفال في الفئة العمرية ‏الثالثة من رياض الأطفال، إلى جانب تجريب البرنامج التعليمي ‏وتكييفه وفق السياق الوطني، والاستناد إلى التغذية الراجعة ‏لتطوير المحتوى ورفع مستوى جودته، مع استمرار التنسيق بين ‏الجانبين لرصد الخطوات الإجرائية للبرنامج وتقديم التغذية ‏الراجعة بما يعزز كفاءة ودور المسيرين ومقدمي الرعاية‎.‎

إطلاق الجانب النظري لحقيبة العب وتعلم

وتضمنت التوصيات إطلاق الجانب النظري للحقيبة التدريبية ‌‏”العب وتعلم”، استناداً إلى الوحدات المعرفية التي جرى ‏مراجعتها وتقييمها من قبل إدارة تنمية الطفولة المبكرة، والعمل ‏على إعداد وتصميم أنشطة تفاعلية وعملية خاصة بالحقيبة، ‏وتطوير أدوات المتابعة والتقويم بالتعاون مع إدارة التقويم ‏والجودة‎.‎

كما أوصى المشاركون بمراجعة وتحديث بنك الأسئلة الخاص ‏بالاختبارين القبلي والبعدي لقياس أثر الحقيبة التدريبية، ‏والالتزام بالخطة التدريبية المقترحة من لجنة الإنقاذ الدولية ‏بالتنسيق المباشر مع إدارة تنمية الطفولة المبكرة، مع ضمان ‏دمج الأطفال ثنائيي اللغة واستهدافهم ضمن البرنامج التدريبي‎.‎

وزير التربية: حلول مرنة لضمان حق الطفل في التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في ختام ‏الورشة أهمية المبادرات النوعية في ابتكار حلول تعليمية مرنة ‏تتجاوز العقبات الجغرافية، وتضمن حصول كل طفل على حقه ‏في التعليم والتهيئة المدرسية المناسبة، ولا سيما الأطفال الذين ‏يعيشون في المناطق البعيدة التي لا تتوافر فيها رياض الأطفال‎.‎

الوصول إلى الأطفال في المناطق النائية

بدورها، أوضحت مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة مريهان ‏كلش أن أهداف الورشة الوصول لأكبر عدد ممكن من الأطفال ‏في المناطق النائية والبعيدة التي تفتقر إلى رياض الأطفال، ‏والمساهمة في ردم الفجوة التعليمية بينهم وبين أقرانهم الملتحقين ‏برياض الأطفال أو شعب “استعدوا للالتحاق بالمدرسة‎”.‎

يذكر أن الورشة تناولت على مدى ثلاثة أيام آليات تعليم الأطفال ‏بعمر 5 إلى 6 سنوات عن بُعد من خلال مقدمي الرعاية، إلى ‏جانب تطوير المحتوى والأدوات التدريبية اللازمة لدعم وصول ‏التعليم إلى الأطفال غير الملتحقين برياض الأطفال‎.‎