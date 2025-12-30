التعليم العالي السورية تعلق الدوام ليوم غد في عدد من الجامعات بسبب الظروف الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدوام ليوم غدٍ الأربعاء في جامعات إدلب وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة بسبب الظروف الجوية السائدة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب، ونظراً للظروف الجوية الطارئة التي حذّرت منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت أمس رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات السورية التي ستتأثر بالحالة الجوية عالية الفعالية، التي تبدأ اعتباراً من فجر يوم غد الأربعاء الـ 31 من كانون الأول الجاري، داعيةً المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.