مصفاة بانياس تنفذ أعمال الوقاية الإشعاعية المرافقة لعمليات الصناعات النفطية

طرطوس-سانا

نفذت مصفاة بانياس أعمال الوقاية الإشعاعية وإزالة التلوث الإشعاعي المرافق لعمليات الصناعات النفطية، بالتعاون بين هيئة الطاقة الذرية السورية والشركة السورية للبترول، بهدف تقييم الحالة الإشعاعية، وتحسين إجراءات السلامة في المنشأة.

وأوضح مشرف وقاية إشعاعية في شركة مصفاة النفط زهير شعيب لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حالياً إجراء عمليات الفحص والكشف الإشعاعي عن مواقع تتواجد فيها المواد المشعة الطبيعية، إذا كان في الأماكن الخاصة التي يتم التعامل فيها مع المواد المشعة، وذلك بناء على طلب الشركة السورية للبترول، بهدف حماية العاملين والبيئة.

وأشار شعيب إلى أنه تم الطلب أن تقوم الشركة السورية للبترول بمسح إشعاعي في حفر تجميع المواد الملوثة والنواتج النفطية، إضافة إلى بعض أكوام الخردة المعدنية التي من الممكن أن تتواجد فيها مواد مشعة.

كما لفت في هذا المجال إلى أنه يتم العمل على تحديد مكان التلوث ورسم الخارطة الإشعاعية، وتزويد العمال بالإجراءات الوقائية، والأعمال المفروض أن تنفذ على البيئة والعاملين، ومن الممكن أن تستمر العملية لمدة 6 أيام، لتغطية كل المواقع الموجودة فيها المصفاة.

من جانبه أشار مدير الجودة والسلامة المهنية في مصفاة بانياس المهندس ثائر الصاروخي في تصريح مماثل، إلى أنه من المعروف أن الصناعات النفطية تنتج عنها مخاطر عالية، ويجب حماية الأرواح والعاملين في هذه المنشآت، والقيام بإجراءات تقييم المخاطر، والتدريب المستمر، والامتثال الصارم للمعايير الدولية في تأمين الحماية الكافية من المواد المذكورة.

ولفت الصاروخي إلى أنه قام فريق تخصصي من هيئة الطاقة الذرية بإجراء مسح إشعاعي كامل، وأخذ عينات من أجل إجراء التحاليل والاختبارات في هيئة الطاقة الذرية، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات والتحاليل في مخابر الطاقة الذرية.

وتقوم شركة مصفاة بانياس بعملية المسح الإشعاعي بشكل دوري في إطار حرص الشركة السورية للبترول على السلامة البيئية وحماية العاملين، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك