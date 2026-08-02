محافظ حمص يطلع على واقع العمل والمشاريع الاستثمارية في المدينة الصناعية بحسياء

حمص-سانا

أجرى محافظ حمص مرهف النعسان جولة في المدينة الصناعية بحسياء، اليوم الأحد، اطلع خلالها على واقع العمل والمشاريع الاستثمارية والتوسعية المطروحة.



وشملت الجولة اجتماعاً في إدارة المدينة بحضور مديري الجهات الخدمية والفنية، جرى خلاله استعراض واقع الاستثمار وخطط التوسع المستقبلية، والتحديات التي تواجه الصناعيين وآليات معالجتها.

مشاريع توسعية واستثمارات استراتيجية

وبيّن رئيس دائرة الاستثمار المهندس سمير منصور في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع تضمن عرضاً مفصلاً حول المشاريع المطروحة، مشيراً إلى وجود طلبات من شركات كبرى للحصول على مساحات إضافية لإقامة مشاريع استراتيجية، من بينها مدينة الرخام والمدينة التكنولوجية والمجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة.



وأوضح أن الجولة شملت مصنعاً متخصصاً بتوليد الطاقة وصناعة العنفات، يُعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، وقد تقدمت الشركة بطلب تخصيص نحو ثلاثة آلاف دونم للتوسع وإنشاء مصانع جديدة مرتبطة بصناعة العنفات الريحية ومعدات قطاع الطاقة، كما شملت الجولة معملاً لصناعة البلاستيك يصدّر غالبية إنتاجه، ومنشأة متخصصة بصناعة أجهزة المناولة والمصاعد وخطوط الإنتاج.

عودة منشآت للعمل وتنامي النشاط الصناعي

وأكد منصور أن عدداً من المنشآت المتوقفة عاد إلى العمل، ومنها المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة الذي انتقل من التوقف الكامل إلى تنفيذ عقد مع وزارة الطاقة لتوليد 700 ميغاواط، كما عادت الحركة إلى منشآت تقدمت بطلبات لتجديد رخص البناء وإصدار رخص جديدة تجاوزت 122 طلب تجديد، و42 رخصة جديدة، ما يعكس تنامي النشاط الصناعي والاستثماري في المدينة.



من جهته، أوضح مدير الصناعة بحمص المهندس زاهر زقريط أن الزيارة هدفت إلى متابعة التطورات المتعلقة بالمشاريع التوسعية، والاطلاع على احتياجات المنشآت الصناعية، بما يسهم في دعم وتوطين الصناعات الاستراتيجية في المحافظة.



وتضم المدينة الصناعية بحسياء 433 منشأة على مساحة تتجاوز 326 هكتاراً، وتؤمن نحو عشرة آلاف وخمسمئة فرصة عمل، وتعد رافعة رئيسية للصناعات السورية، وركيزة لمرحلة إعادة الإعمار.