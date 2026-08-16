الطاقة تصدر نتائج الثانويات المهنية النفطية والتعدينية لعام 2026‏

دمشق-سانا
أصدرت مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الثانويات المهنية النفطية والتعدينية في سوريا.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المخصص لذلك:
https://etd-results.moenergy.gov.sy
كما يمكن الحصول على النتائج من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت، في الـ7 من حزيران الماضي، بدء امتحانات الدورة النظامية لشهادة الثانوية المهنية النفطية في محافظات حمص وطرطوس والحسكة، التي تضم الثانويات النفطية في سوريا.