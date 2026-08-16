الطاقة تصدر نتائج الثانويات المهنية النفطية والتعدينية لعام 2026‏

دمشق-سانا

أصدرت مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الثانويات المهنية النفطية والتعدينية في ‏سوريا.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المخصص لذلك:‏

https://etd-results.moenergy.gov.sy

كما يمكن الحصول على النتائج من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت، في الـ7 من حزيران الماضي، بدء امتحانات الدورة النظامية لشهادة الثانوية المهنية النفطية في ‏محافظات حمص وطرطوس والحسكة، التي تضم الثانويات النفطية في سوريا.‏