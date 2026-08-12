من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

دمشق-سانا
في مستودعات الكتب المدرسية، تتواصل عمليات التخزين والتجهيز والنقل على مدار الساعة، حيث تعمل خطوط الإنتاج على استكمال الكميات المخصصة للمدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
وقبل أن تتحول الكتب إلى رزم جاهزة للنقل، تمر بسلسلة من المراحل الرقابية والإنتاجية، تبدأ بفحص جودة الطباعة ومطابقة المواصفات، ثم التجليد والقص، وصولاً إلى التجميع والتغليف، وخلال هذه العمليات تُراجع الصفحات والتجليد وأبعاد النسخ، قبل اعتمادها وتوزيعها على الرزم المخصصة لكل مدرسة.
وتتضمن مراحل الطباعة وفق القائمين على إحدى مطابع طباعة الكتب المدرسية:
-1التحضير والمونتاج
أوضح العامل في قسم المونتاج والتحضير محمد جاويش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن العمل يبدأ قبل وصول الورق إلى آلات الطباعة، حيث يصل المحتوى من المؤسسة العامة للطباعة، لتبدأ عملية المونتاج وضبط الألوان، قبل الانتقال إلى تجهيز الملفات للطباعة.
2-إعداد الصفائح (CTP)
وبين جاويش أن الملفات تنتقل إلى جهاز الـ CTP الذي يقوم بالحفر بالليزر وإنتاج صفائح الطباعة، وهي المرحلة التي تتحول فيها المادة من صيغة رقمية إلى قوالب جاهزة للطباعة.
3-الطباعة
من جهته أوضح مدير مطبعة طباعة الكتب المدرسية عمار سحلول في تصريح مماثل أن العملية تنفذ بأمر المباشرة من المؤسسة العامة للطباعة واستلام الأصول، ثم تبدأ آلات الطباعة بإنتاج الصفحات والأغلفة، ويتم خلال هذه المرحلة مراقبة مستمرة للجودة لضمان مطابقة الكتاب للمواصفات المعتمدة.
4-الطي والتجليد والقص والعد
ولفت سحلول إلى أنه بعد الطباعة، تنتقل الصفحات إلى آلات الطي التي تحولها إلى ملازم منظمة، تمهيداً لمرحلة التجميع، حيث تبدأ ملامح الكتاب بالاكتمال، من خلال تجميع الملازم وتثبيتها ضمن غلاف واحد، مع متابعة دقيقة من العمال.
بدوره أكد المشرف على العمال في المطبعة أحمد النن أن الخبرة البشرية ضرورية لاكتشاف الأخطاء وضمان الجودة، مشيراً إلى أن الكتب تمر إلى آلة القص الثلاثي لتشذيب الجوانب الثلاثة، ثم تعد الكتب وتحزم بأعداد متساوية، تمهيداً لنقلها إلى مستودعات الكتب المدرسية.
العمل 24 ساعة لضمان وصول الكتب في موعدها
أوضح مدير لجنة المتابعة في المؤسسة العامة للطباعة قصي شلغين أن المؤسسة تتابع مراحل التنفيذ والتجليد، وتحدد أولويات الطباعة، وتعالج الملاحظات والمشكلات الفنية واللوجستية، وصولاً إلى المستودعات المركزية ثم توزيع الكتب على المحافظات.
وأشار شلغين إلى أن العمل يجري على مدار 24 ساعة بهدف إنجاز الكميات في أسرع وقت ممكن قبل افتتاح المدارس، بالتوازي مع متابعة الجودة، موضحاً أن سرعة الإنتاج ليست الهدف الوحيد، بل إن الأهم هو وصول الكتاب في موعده وبالمواصفات المطلوبة.