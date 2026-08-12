من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

3X2A3454 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

دمشق-سانا‏

في مستودعات الكتب المدرسية، تتواصل عمليات ‏التخزين والتجهيز والنقل على مدار الساعة، حيث ‏تعمل خطوط الإنتاج على استكمال الكميات ‏المخصصة للمدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي ‏الجديد‎.‎

وقبل أن تتحول الكتب إلى رزم جاهزة للنقل، تمر ‏بسلسلة من المراحل الرقابية والإنتاجية، تبدأ بفحص ‏جودة الطباعة ومطابقة المواصفات، ثم التجليد ‏والقص، وصولاً إلى التجميع والتغليف، وخلال هذه ‏العمليات تُراجع الصفحات والتجليد وأبعاد النسخ، ‏قبل اعتمادها وتوزيعها على الرزم المخصصة لكل ‏مدرسة‎.‎

وتتضمن مراحل الطباعة وفق القائمين على إحدى ‏مطابع طباعة الكتب المدرسية‎:‎

‎-1التحضير والمونتاج

3X2A3631 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

أوضح العامل في قسم المونتاج والتحضير محمد ‏جاويش في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن العمل ‏يبدأ قبل وصول الورق إلى آلات الطباعة، حيث ‏يصل المحتوى من المؤسسة العامة للطباعة، لتبدأ ‏عملية المونتاج وضبط الألوان، قبل الانتقال إلى ‏تجهيز الملفات للطباعة‎.‎

2-‎إعداد الصفائح‎ (CTP)‎

وبين جاويش أن الملفات تنتقل إلى جهاز الـ ‏CTP ‎ الذي يقوم بالحفر بالليزر وإنتاج صفائح الطباعة، ‏وهي المرحلة التي تتحول فيها المادة من صيغة ‏رقمية إلى قوالب جاهزة للطباعة‎.‎

3-الطباعة

3X2A3581 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

من جهته أوضح مدير مطبعة طباعة الكتب ‏المدرسية عمار سحلول في تصريح مماثل أن العملية ‏تنفذ بأمر المباشرة من المؤسسة العامة للطباعة ‏واستلام الأصول، ثم تبدأ آلات الطباعة بإنتاج ‏الصفحات والأغلفة، ويتم خلال هذه المرحلة مراقبة ‏مستمرة للجودة لضمان مطابقة الكتاب للمواصفات ‏المعتمدة‎.‎

‎4-الطي والتجليد والقص والعد

ولفت سحلول إلى أنه بعد الطباعة، تنتقل الصفحات إلى ‏آلات الطي التي تحولها إلى ملازم منظمة، تمهيداً ‏لمرحلة التجميع، حيث تبدأ ملامح الكتاب بالاكتمال، ‏من خلال تجميع الملازم وتثبيتها ضمن غلاف ‏واحد، مع متابعة دقيقة من العمال‎.‎

3X2A3606 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

بدوره أكد المشرف على العمال في المطبعة أحمد ‏النن أن الخبرة البشرية ضرورية لاكتشاف الأخطاء ‏وضمان الجودة، مشيراً إلى أن الكتب تمر إلى آلة ‏القص الثلاثي لتشذيب الجوانب الثلاثة، ثم تعد الكتب ‏وتحزم بأعداد متساوية، تمهيداً لنقلها إلى مستودعات ‏الكتب المدرسية‎.‎

العمل 24 ساعة لضمان وصول الكتب في موعدها

3X2A3541 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟

أوضح مدير لجنة المتابعة في المؤسسة العامة ‏للطباعة قصي شلغين أن المؤسسة تتابع مراحل ‏التنفيذ والتجليد، وتحدد أولويات الطباعة، وتعالج ‏الملاحظات والمشكلات الفنية واللوجستية، وصولاً ‏إلى المستودعات المركزية ثم توزيع الكتب على ‏المحافظات‎.‎

وأشار شلغين إلى أن العمل يجري على مدار 24 ‏ساعة بهدف إنجاز الكميات في أسرع وقت ممكن ‏قبل افتتاح المدارس، بالتوازي مع متابعة الجودة، ‏موضحاً أن سرعة الإنتاج ليست الهدف الوحيد، بل ‏إن الأهم هو وصول الكتاب في موعده وبالمواصفات ‏المطلوبة.

3X2A3173 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3188 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3245 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3268 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3310 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3321 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3339 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
3X2A3529 من الملفات الرقمية إلى الرزم الجاهزة.. كيف يُطبع ‏الكتاب المدرسي؟
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