التربية تنهي الاختبار الكتابي لمسابقة انتقاء المشرفين في ‏المحافظات

دمشق-سانا‏

أنهت وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات، الاختبار ‏الكتابي لمسابقة انتقاء مشرفين من العاملين داخل الملاك حصراً، ‏للعمل في مديريات التربية والتعليم والمجمعات التربوية، بهدف ‏تعزيز منظومة الإشراف والمتابعة التعليمية والإدارية وتطوير أداء ‏العملية التربوية.‏

خمسة اختصاصات للإشراف

وأوضح مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم عبد ‏المنعم حورية في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات التي ‏جرت أمس‏ شملت اختصاصات الإشراف التربوي، والإشراف الاختصاصي، ‏والإشراف الإداري، وإشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي، ‏وإشراف التربية الخاصة.‏

وبيّن حورية أن الإشراف التربوي يمثل حجر الزاوية في العملية ‏التعليمية والتربوية، لافتاً إلى أن الإعلان عن المسابقة جاء استناداً ‏إلى التخصصات التي تحتاجها الوزارة، وبما ينسجم مع متطلبات ‏العمل والواقع الميداني.‏

أسئلة لقياس الجدارات

أشار حورية إلى أن الاختبار الكتابي تضمن 60 سؤالاً بدرجة ‏إجمالية تبلغ 60 علامة، جرى خلال 60 دقيقة، بهدف قياس ‏جدارات المتقدم ومخزونه المعرفي، بالاستناد إلى المستويات ‏المعرفية العليا في هرم بلوم، ولا سيما التحليل والتركيب والتقييم ‏والإبداع.‏

وأوضح أن الأسئلة ركزت بالدرجة الأولى على الشاغر الذي تقدم ‏إليه المتسابق، إلى جانب اختصاصه الأكاديمي، فضلاً عن أسئلة ‏تتصل بالمهارات الإدارية والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ‌‏50 ومدونة السلوك الوظيفي.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في 4 آب الجاري قوائم أسماء ‏المتقدمين المقبولين لإجراء الامتحان النظري لمسابقة الإشراف ‏ضمن الاختصاصات المطلوبة.‏

وأعلنت الوزارة في 2 تموز الماضي عن إجراء المسابقة لانتقاء ‏مشرفين من العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل ضمن مديريات ‏التربية والتعليم في المحافظات والمجمعات التربوية، في إطار ‏العمل على تعزيز الإشراف التربوي وتطوير آليات المتابعة ‏التعليمية والإدارية.‏