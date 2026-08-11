التربية تنهي الاختبار الكتابي لمسابقة انتقاء المشرفين في ‏المحافظات

دمشق-سانا
أنهت وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات، الاختبار الكتابي لمسابقة انتقاء مشرفين من العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل في مديريات التربية والتعليم والمجمعات التربوية، بهدف تعزيز منظومة الإشراف والمتابعة التعليمية والإدارية وتطوير أداء العملية التربوية.
خمسة اختصاصات للإشراف
وأوضح مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم عبد المنعم حورية في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات التي جرت أمس شملت اختصاصات الإشراف التربوي، والإشراف الاختصاصي، والإشراف الإداري، وإشراف الإرشاد النفسي والاجتماعي، وإشراف التربية الخاصة.
وبيّن حورية أن الإشراف التربوي يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية، لافتاً إلى أن الإعلان عن المسابقة جاء استناداً إلى التخصصات التي تحتاجها الوزارة، وبما ينسجم مع متطلبات العمل والواقع الميداني.
أسئلة لقياس الجدارات
أشار حورية إلى أن الاختبار الكتابي تضمن 60 سؤالاً بدرجة إجمالية تبلغ 60 علامة، جرى خلال 60 دقيقة، بهدف قياس جدارات المتقدم ومخزونه المعرفي، بالاستناد إلى المستويات المعرفية العليا في هرم بلوم، ولا سيما التحليل والتركيب والتقييم والإبداع.
وأوضح أن الأسئلة ركزت بالدرجة الأولى على الشاغر الذي تقدم إليه المتسابق، إلى جانب اختصاصه الأكاديمي، فضلاً عن أسئلة تتصل بالمهارات الإدارية والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 ومدونة السلوك الوظيفي.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في 4 آب الجاري قوائم أسماء المتقدمين المقبولين لإجراء الامتحان النظري لمسابقة الإشراف ضمن الاختصاصات المطلوبة.
وأعلنت الوزارة في 2 تموز الماضي عن إجراء المسابقة لانتقاء مشرفين من العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل ضمن مديريات التربية والتعليم في المحافظات والمجمعات التربوية، في إطار العمل على تعزيز الإشراف التربوي وتطوير آليات المتابعة التعليمية والإدارية.