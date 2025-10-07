السماح للطلاب القادمين من تركيا بالتقدّم للمفاضلة العامة بوثائقهم التركية مؤقتاً

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من تركيا، ولديهم وثائق صادرة عن إدارة الهجرة التركية يظهر فيها الاسم بشكل مختلف عن الاسم الموجود في الوثائق السورية الأصلية، يمكنهم التقدّم إلى المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر التطبيق الرسمي للمفاضلة.

وسمحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه لهؤلاء الطلاب، بالتسجيل شرطياً وفقاً للوثائق التركية، على أن يُقدّموا الوثائق السورية الأصلية لاحقاً عند القبول النهائي لتأكيد تطابق الاسم بشكل رسمي واستكمال إجراءات التسجيل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات التقدّم للمفاضلة للطلاب السوريين العائدين من الخارج، وضمان عدم تأثر فرصهم في القبول نتيجة فروقات شكلية في الأسماء بين الوثائق الرسمية.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.

رابط التقدّم الرسمي للمفاضلة:

https://mofa.education-syria.com/

