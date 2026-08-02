إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات

دمشق-سانا
أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في جميع المدارس الحكومية، بهدف تنمية مهارات الطلبة ورعاية مواهبهم، وتعزيز دور المدرسة بوصفها بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء شخصية الطالب.
وأوضح مدير إدارة الأنشطة والحماية في الوزارة حسن الحسن في تصريح لــ سانا، أن البرنامج يشمل جميع المراحل التعليمية في مختلف المحافظات، وتكون المشاركة فيه اختيارية، ويتضمن أنشطة ثقافية وعلمية وأدبية، ومسابقات فنية وموسيقية ومسرحية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية، وبرامج القراءة والابتكار والبحث العلمي، والرحلات التعليمية، والعمل التطوعي وخدمة المجتمع.
كما يضم البرنامج وفق الحسن رحلات تعليمية وترفيهية وزيارات ميدانية إلى المواقع العلمية والثقافية والأثرية والبيئية، إلى جانب برامج العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأي أنشطة تربوية أخرى تحقق أهداف البرنامج وتحظى بموافقة الوزارة.
ولفت الحسن إلى أن الطلبة المشاركين سيمنحون شهادات مشاركة أو تميز وفق الضوابط المعتمدة، مع تكريم المبادرات والبرامج التي تحقق أثراً تربوياً إيجابياً.
ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً للقرار الوزاري رقم /1727/، الصادر في التاسع من تموز الماضي الذي تضمن اعتماد البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس الحكومية، بهدف تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، في إطار ترسيخ مفهوم التعليم المستمر وتعزيز دور المدرسة في خدمة المجتمع.