إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات

DSC04583 إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، البرنامج ‏الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في جميع المدارس ‏الحكومية، بهدف تنمية مهارات الطلبة ورعاية مواهبهم، وتعزيز ‏دور المدرسة بوصفها بيئة تعليمية وثقافية تسهم في بناء ‏شخصية الطالب‎.‎

وأوضح مدير إدارة الأنشطة والحماية في الوزارة حسن الحسن ‏في تصريح لــ سانا، أن البرنامج يشمل جميع المراحل التعليمية ‏في مختلف المحافظات، وتكون المشاركة فيه اختيارية، ‏ويتضمن أنشطة ثقافية وعلمية وأدبية، ومسابقات فنية وموسيقية ‏ومسرحية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والكشفية، وبرامج ‏القراءة والابتكار والبحث العلمي، والرحلات التعليمية، والعمل ‏التطوعي وخدمة المجتمع‎.‎

كما يضم البرنامج وفق الحسن رحلات تعليمية وترفيهية ‏وزيارات ميدانية إلى المواقع العلمية والثقافية والأثرية والبيئية، ‏إلى جانب برامج العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وأي أنشطة ‏تربوية أخرى تحقق أهداف البرنامج وتحظى بموافقة الوزارة‎.‎

ولفت الحسن إلى أن الطلبة المشاركين سيمنحون شهادات ‏مشاركة أو تميز وفق الضوابط المعتمدة، مع تكريم المبادرات ‏والبرامج التي تحقق أثراً تربوياً إيجابياً‎.‎

ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً للقرار الوزاري رقم /1727/، ‏الصادر في التاسع من تموز الماضي الذي تضمن اعتماد ‏البرنامج الوطني للأنشطة المدرسية الصيفية في المدارس ‏الحكومية، بهدف تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم وتعزيز ‏معارفهم ومهاراتهم، في إطار ترسيخ مفهوم التعليم المستمر ‏وتعزيز دور المدرسة في خدمة المجتمع‎.‎

DSC04590 إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات
DSC04599 إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات
DSC04613 إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات
IMG 20260802 121937 5071 إطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية في المدارس ‏الحكومية بمختلف المحافظات
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