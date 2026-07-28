التربية تطلق دليلاً تدريبياً لتوعية الطلبة ضمن حملة “سوريا دون مخدرات”

دمشق-سانا

أطلقت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، دليلاً تدريبياً مبسطاً للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في البيئة المدرسية، وذلك كخطوة تنفيذية ضمن حملة “سوريا دون مخدرات”.

وخصصت الوزارة لقاء الثلاثاء العلمي الذي أقيم اليوم في مستوصفات الصحة المدرسية بمختلف المحافظات، لمناقشة سبل الوقاية من المخدرات وتطبيق الدليل التدريبي الجديد، وذلك في إطار تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية ودعم حملة “سوريا دون مخدرات”.

إرشادات حول الوقاية من المخدرات

وفي مستوصف مأمون منصور بمنطقة المزة في دمشق، نُظمت جلسة توعوية جمعت أولياء الأمور والطلاب والكوادر التربوية والصحية، وخُصصت لتقديم إرشادات حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الوعي بالسلوكيات الصحية وسبل حماية الأطفال واليافعين من عوامل الخطورة.

ويأتي هذا الدليل وفق تصريح مديرة الصحة المدرسية وطب الفم في وزارة التربية والتعليم الدكتورة ميسون دشاش، لـ سانا، بهدف تنسيق العمل المتكامل بين المدرسة والمنزل ووزارتي التربية والصحة، معتمداً أسلوب التمكين الإيجابي، والابتعاد تماماً عن لغة التخويف.

وركّز الدليل على الدور التكاملي بين المدرسة والأسرة في توعية الأبناء وتنبيههم إلى المخاطر، وحثهم على تجنب التعامل مع الغرباء أو قبول أي مواد مجهولة من أحد.

وبينت دشاش أن مبادرة “الثلاثاء العلمي” أطلقتها الوزارة، لتستمر على مدار العام بما يلبي احتياجات المجتمع، ويعزز السلوكيات الصحية الإيجابية.

وأوضحت أن جلسة هذا الأسبوع تنسجم مع التوجهات الحكومية، وحملة “سوريا دون مخدرات”، بهدف تثقيف الأهالي حول الوقاية من الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر لعلامات الخطورة لدى الأبناء، وتعزيز عوامل الحماية، وتفعيل التعاون بين الأسرة والكادر التربوي والمرشدين النفسيين والاجتماعيين.

حملات ميدانية وأنشطة تثقيفية

من جهته بين رئيس مستوصف مأمون منصور المدرسي في المزة الدكتور علي طه، أن تناول هذه القضايا يأتي امتداداً لبرامج التوعية الدورية التي تنفذها الصحة المدرسية، موضحاً أن موضوع الوقاية من المخدرات حظي باهتمام خاص نظراً لأهميته في المرحلة الحالية.

وركزت الجلسة على تعريف الأهالي بالعلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه، وسبل الوقاية، وآليات التعامل الصحيح عند الاشتباه بوجود مؤشرات خطورة، حيث أكد طه أن التوعية بهذا الملف لن تقتصر على هذه الجلسات، بل ستتواصل عبر حملات ميدانية وأنشطة تثقيفية داخل المدارس خلال العام الدراسي القادم.

بدورها، أكدت المرشدة النفسية في ثانوية ابن الشاطر صفاء حربا، أهمية الجلسات التوعوية التي تنظمها المستوصفات لما تتضمنه من موضوعات تتعلق بالوقاية من الأمراض السارية، وطرق انتقالها، وإرشادات السلامة خلال الأنشطة الصيفية.

وأوضحت أن هذه اللقاءات الأسبوعية، التي تقام بمشاركة كوادر طبية وتعليمية وأولياء الأمور، تعزز الشراكة بين الأسرة والمدرسة والصحة المدرسية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التوعية من خلال حملات إرشادية ومطبوعات تثقيفية، إلى جانب الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل الصحية إلى أكبر شريحة من الأهالي.

ومن أولياء أمور الطلاب بينت روشان معروف، أن الأنشطة التوعوية التي يقدمها مركز الصحة المدرسية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الأسر والطلاب، لافتة إلى أنها أتاحت للمشاركين التعرف إلى معلومات وإرشادات حول قضايا صحية مهمة تسهم في بناء جيل يتمتع بصحة أفضل.

وعبر الطالب جاد حسن (8 سنوات) عن سعادته بالمشاركة، قائلاً: “تعلمنا اليوم معلومات جديدة ومهمة حول مواضيع صحية كما تعلمنا ألا نتناول أي دواء إلا بإشراف الأهل، وألا نأخذ أي دواء من أصدقائنا”.

أما الطالب كرم المصري (10 سنوات)، فأكد أنه استفاد من الجلسة، بالتعرف على أهمية المحافظة على الصحة خلال العطلة الصيفية، والالتزام بإرشادات الوقاية، ونقل ما تعلمه إلى أصدقائه في المدرسة والنادي، بما يسهم في نشر الوعي الصحي بينهم.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، في الـ 21 من تموز الجاري، مبادرة “الثلاثاء العلمي” للعام الدراسي 2026-2027، بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي لدى الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وترسيخ دور المستوصف المدرسي الشريك الفاعل في دعم الصحة والسلامة المدرسية.