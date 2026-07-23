الجودة والاعتمادية تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشفهية للامتحان الطبي الموحد

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المرشحين للمقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الطبي الموحد لخريجي الجامعات غير السورية (الدورة الأولى – 2026).

وذكرت الهيئة في صفحتها على فيسبوك، أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط.

أو عبر قناتها على تلغرام على الرابط.

ودعت الهيئة المتقدمين للالتزام بمواعيد المقابلات المحددة، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة وفق التعليمات المعلنة وإحضار “إشعار تسديد رسوم الامتحان”، مبينة أن المقابلات الشفهية ستُجرى في “مشفى المواساة الجامعي – قسم الباطنية”، اعتباراً من يوم الإثنين 27/7/2026 ولغاية يوم الخميس 30/7/2026، وذلك وفق الجداول والأسماء المعلنة، على أن يبدأ الامتحان يومياً الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الهيئة أن المقابلة الشفهية تُعد جزءاً أساسياً من إجراءات استكمال الامتحان الوطني، وتهدف إلى تقييم الكفاءة السريرية والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة المهنة.

وتُعدّ الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، المُحدثة عام 2021 خلفاً لمركز القياس والتقويم، الجهة المسؤولة عن تقييم جودة التعليم ووضع معايير الاعتراف بالشهادات الأجنبية وتعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي.