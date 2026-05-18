ورشة في جامعة دمشق لبحث آليات التدقيق الداخلي المالي في ‏الجهات العامة ‌‎ ‎

دمشق-سانا
نظّمت كلية الاقتصاد قسم المحاسبة بجامعة دمشق، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان “التدقيق الداخلي في الجهات العامة ودوره في مكافحة الفساد المالي والإداري”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، وذلك في مبنى الكلية بدمشق.
وأوضحت جامعة دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الورشة التي شارك فيها رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، ومعاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث ورقوزق، وممثل وزير المالية محمد البكور مدير المؤسسات الاقتصادية بالوزارة، وعميد كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان، ركزت على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي، ودوره في الحد من الفساد المالي والإداري، وتعزيز كفاءة الرقابة في المؤسسات الحكومية.
وأكد المشاركون خلال الورشة، أن التدقيق الداخلي ركيزة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع أهمية استقلالية الأجهزة الرقابية، وتطوير أنظمة معلومات دقيقة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تجعل من التقييم أداة للتحسين المستمر.
وتأتي الورشة في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة، تماشياً مع التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وكانت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، نظمت في الثالث عشر من شهر أيار الجاري، ورشة عمل بعنوان: “التعريف بالشهادات الدولية لأنظمة الجودة”، وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الاقتصاد بدمشق.