ورشة في جامعة دمشق لبحث آليات التدقيق الداخلي المالي في ‏الجهات العامة ‌‎ ‎

‌‏دمشق-سانا‏

‌‏نظّمت كلية الاقتصاد قسم المحاسبة بجامعة دمشق، اليوم ‏الإثنين، ورشة عمل بعنوان “التدقيق الداخلي في الجهات العامة ‏ودوره في مكافحة الفساد المالي والإداري”، بمشاركة نخبة من ‏الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، وذلك في مبنى الكلية بدمشق‎.‎

‏وأوضحت جامعة دمشق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن ‏الورشة التي شارك فيها رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى ‏صائم الدهر، ومعاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي ‏للشؤون العلمية الدكتور غيث ورقوزق، وممثل وزير المالية ‏محمد البكور مدير المؤسسات الاقتصادية بالوزارة، وعميد كلية ‏الاقتصاد الدكتور علي كنعان، ركزت على مفاهيم ومعايير ‏التدقيق الداخلي، ودوره في الحد من الفساد المالي والإداري، ‏وتعزيز كفاءة الرقابة في المؤسسات الحكومية‎.‎

‏وأكد المشاركون خلال الورشة، أن التدقيق الداخلي ركيزة ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع أهمية استقلالية الأجهزة ‏الرقابية، وتطوير أنظمة معلومات دقيقة، وترسيخ ثقافة ‏مؤسساتية تجعل من التقييم أداة للتحسين المستمر‎.‎

‏وتأتي الورشة في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز ‏مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة، تماشياً مع ‏التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة ‏المواطنين والمستثمرين‎.‎

‏وكانت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، نظمت في الثالث ‏عشر من شهر أيار الجاري، ورشة عمل بعنوان: “التعريف ‏بالشهادات الدولية لأنظمة الجودة”، وذلك في قاعة المؤتمرات ‏بكلية الاقتصاد بدمشق‎.‎