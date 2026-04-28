جامعة دمشق: 12 أيار القادم امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا
حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2026، الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه.
وأشار المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أن فترة التسجيل تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 3-5-2026 وتستمر لغاية يوم الخميس 7-5-2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يكون التسجيل يوم الخميس حصراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، بشكل شخصي في المعهد.
ووفقاً للمعهد، يطلب من الراغبين بالتقدم للامتحان، تقديم طلب خطي للتسجيل يلحق عليه طابع مالي وبحث علمي من النافذة الواحدة بالمعهد العالي للغات المكتب B-18، إضافة إلى وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه بقيمة 400 ليرة سورية جديدة من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.
كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصورة مصدقة عن وثيقة الماجستير.
ويعد النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.