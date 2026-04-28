جامعة دمشق: 12 أيار القادم امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه

دمشق-سانا

‌‏حدد المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2026، الساعة العاشرة صباحاً، موعداً لامتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه.

‏

‏وأشار المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، إلى أن فترة التسجيل تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 3-5-2026 وتستمر لغاية يوم الخميس 7-5-2026، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يكون التسجيل يوم الخميس حصراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، بشكل شخصي في المعهد.

‏

‏ووفقاً للمعهد، يطلب من الراغبين بالتقدم للامتحان، تقديم طلب خطي للتسجيل يلحق عليه طابع مالي وبحث علمي من النافذة الواحدة بالمعهد العالي للغات المكتب B-18، إضافة إلى وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الدكتوراه بقيمة 400 ليرة سورية جديدة من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.

‏

‏كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصورة مصدقة عن وثيقة الماجستير.

‏

‏ويعد النجاح في هذا الامتحان شرطاً للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

‏