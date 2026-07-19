بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية بمركز ريف دمشق

IMG 20260719 143811 265 بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية بمركز ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بدأت مديرية الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية للشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية في مركز التدريب على الإرشاد والعلوم الزراعية بريف دمشق.

وأوضح مدير الإرشاد والتنمية الريفية ربيع الحسن في تصريح عبر قناة الوزارة على التلغرام، اليوم الأحد، أنه جرى تشكيل لجان متخصصة تضم مصححين من ذوي الخبرة والكفاءة لكل مادة، مع توفير جميع المستلزمات اللازمة لضمان سير عملية التصحيح بكل موضوعية وعدالة، وفق سلالم تصحيح دقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه، مبيناً أن عملية التصحيح تمر بعدة مراحل قبل الوصول إلى مرحلة التنتيج وإصدار النتائج.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية بفروعها الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية هذا العام، بلغ 856 طالباً، منهم 502 في الفرع الزراعي، و332 في الفرع البيطري، و22 في فرع الآلات الزراعية.

IMG 20260719 143811 602 بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية بمركز ريف دمشق
IMG 20260719 143811 802 بدء تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية بمركز ريف دمشق
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