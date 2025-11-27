مباحثات سوريّة روسية حول تطوير التعاون الزراعي

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الزراعة باسل السويدان مع وفد روسي، عبر اتصال مرئي على منصة “زوم”، آفاق التعاون الزراعي المشترك وسبل تطويره بما ينسجم مع أولويات سوريا في مرحلة البناء والنهوض.

وتناول اللقاء عدّة ملفات، أبرزها تدريب الكوادر السورية، وتوسيع فرص تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا وتنمية هذه الصادرات، إضافة إلى تطوير البذور المحسّنة واستجرار المحاصيل العلفية من روسيا.

واستعرض السويدان احتياجات القطاع الزراعي من المستلزمات الزراعية، ولا سيما الآليات والمعدات، وإمكانية إقامة شراكات لتأمينها، إلى جانب بحث التعاون في مجال معامل الأسمدة وتطوير خطوط الإنتاج.

من جانبه، أبدى الجانب الروسي استعداده لدعم الزراعة السورية واستعداده لتعزيز العلاقات الزراعية المشتركة، مشدداً على أهمية عقد اجتماعات لتحقيق نتائج عملية تدعم تطور القطاع الزراعي وتسهم في التنمية الزراعية والصناعية في البلدين.

وكان وزير الزراعة أمجد بدر، اجتمع في الـ 16 من الشهر الماضي، مع وفد من اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي، بهدف تعزيز التعاون الزراعي وتحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة في المرحلة المقبلة.