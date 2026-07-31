تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من دولار للبرميل، مع زيادة الإمدادات العابرة للممرات البحرية الحيوية، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 1.03 دولار، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، لتسجل 88 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.50 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 82.09 دولاراً للبرميل.

ورغم التراجع اليومي، تتجه أسعار الخامين إلى تسجيل مكاسب شهرية تقارب 20 بالمئة.

وأشار المحلل في بنك “إيه.إن.زد” دانيال هاينز إلى أن زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز أسهمت في تهدئة المخاوف المتعلقة بتأثير التوترات في الشرق الأوسط على الإمدادات، ما ضغط على أسعار النفط.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التحركات الإقليمية الرامية إلى تعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية، وسط استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

يشار إلى أن بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري، أظهرت في وقت سابق اليوم، أن 25 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين بقيت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز محدودة، إذ لم تعبره سوى ناقلتين فارغتين.