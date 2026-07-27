وفاة طفلين إثر سقوط سيارة في وادٍ مليء بالمياه بريف دير الزور ‏الغربي

دير الزور-سانا

توفي طفلان اليوم الإثنين وتم إنقاذ 8 أشخاص آخرين إثر انحراف ‏سيارة كانت ضمن موكب زفاف عن مسارها وسقوطها في وادٍ ‏مليء بالمياه، متصل بنهر الفرات وذلك بمنطقة الكسرة في ريف ‏دير الزور الغربي‎.‎

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أنه تم نقل ‏شخصين إلى مشفى الكسرة وحالتهما مستقرة، بينما نُقل 4 مصابين ‏آخرين بحالة حرجة إلى مشفى دير الزور الوطني لتلقي الرعاية الطبية، بينما لم ‏يصب راكبان بأي أذى في حين توفي طفل وطفلة جراء الحادث.‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث في دير الزور استجابت للحادث فور علمها به، وعملت ‏على إخراج السيارة من المياه وتأمين الموقع‎.‎

وشهدت عدة محافظات سورية يوم أمس الأحد، 20 حادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين‎.‎