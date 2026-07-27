وفاة طفلين إثر سقوط سيارة في وادٍ مليء بالمياه بريف دير الزور ‏الغربي

دير الزور-سانا
توفي طفلان اليوم الإثنين وتم إنقاذ 8 أشخاص آخرين إثر انحراف سيارة كانت ضمن موكب زفاف عن مسارها وسقوطها في وادٍ مليء بالمياه، متصل بنهر الفرات وذلك بمنطقة الكسرة في ريف دير الزور الغربي.
وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أنه تم نقل شخصين إلى مشفى الكسرة وحالتهما مستقرة، بينما نُقل 4 مصابين آخرين بحالة حرجة إلى مشفى دير الزور الوطني لتلقي الرعاية الطبية، بينما لم يصب راكبان بأي أذى في حين توفي طفل وطفلة جراء الحادث.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور استجابت للحادث فور علمها به، وعملت على إخراج السيارة من المياه وتأمين الموقع.
وشهدت عدة محافظات سورية يوم أمس الأحد، 20 حادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين.