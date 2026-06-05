الأهالي يشيدون بإعادة افتتاح جسر الرستن ودوره في تسهيل حركة التنقل

حمص-سانا‏

أعاد افتتاح جسر الرستن في محافظة حمص، بعد تأهيله وتطويره ووضعه ‏في الخدمة، الحيوية إلى أحد أهم محاور الطرق المركزية في سوريا، وأسهم ‏في تسهيل حركة التنقل بين المحافظات، وتخفيف الأعباء عن المسافرين ‏الذين كانوا يعتمدون على طرق بديلة أطول وأقل أماناً.‏

وأوضح عدد من الأهالي في تصريحات لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن ‏افتتاح الجسر ووضعه في الخدمة، أعاد الأمل بمرحلة جديدة من التعافي ‏وإعادة الإعمار التي تشهدها سوريا، وأسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء ‏اليومية عن المسافرين وسائقي المركبات.‏

وأشار طارق تركاوي من ريف حماة الجنوبي، إلى أن حركة المرور سابقاً ‏عبر مدينة الرستن كانت تستغرق وقتاً إضافياً، بينما اختصر الجسر اليوم ‏جزءاً كبيراً من الزمن، وسهل حركة العبور.‏

بدوره لفت كل من نايف قحاط ومحمد دعبول من مدينة حماة، إلى سرعة ‏إنجاز أعمال التأهيل، وأن الطريق بات أكثر سهولة وراحة للمسافرين ‏المتوجهين إلى المحافظات الساحلية، مشيران إلى أن الطريق البديل كان ‏يسبب أعباء إضافية وأعطالاً متكررة للمركبات، بينما أسهم افتتاح الجسر في ‏تخفيف هذه المعاناة وتحسين ظروف التنقل بشكل كبير.

من جانبه، بيّن معاذ الشاعر من مدينة دمشق، الفارق الكبير بين الطريق ‏البديل الذي سلكه قبل افتتاح الجسر والطريق عبر الجسر، سواء من حيث ‏الوقت أو المسافة أو سهولة الحركة، بينما أوضح محمد فريد عبد القادر من ‏مدينة النبك، أنه كان يضطر سابقاً للانطلاق مبكراً بسبب طول الطريق ‏البديل، أما اليوم فأصبح الوصول إلى وجهته أسرع وأكثر سهولة.‏

تحسين الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطريق

من جهته أكد كل من مصطفى قندقجي وعمر العصيان، أن الجسر أعاد الحيوية ‏للطريق وسهل تنقل الأهالي، معربين عن تقديرهما للجهود التي بذلت لإنجاز ‏المشروع ووضعه في الخدمة خلال فترة زمنية قياسية.‏

ومن الدفاع المدني أوضح كل من لؤي طلاس وخالد الأحمد، أن الازدحام ‏المروري داخل مدينة الرستن، كان يتسبب بوقوع حوادث متكررة، لذلك يسهم افتتاح الجسر في تخفيف الضغط المروري وتعزيز السلامة على الطرق، ‏ويساعد في تسريع وصول فرق الطوارئ إلى مواقع الحوادث والحرائق ، ‏وتخفيف التكاليف التشغيلية، حيث كان الطريق البديل ‏مليئاً بالحفر والمطبات، ‏ويؤثر سلباً على حركة الآليات وفرق الاستجابة. ‏

وافتتح الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس، جسر الرستن في محافظة ‏حمص‏، وذلك ‏عقب إعادة تأهيله وتطويره‏ ليوضع في الخدمة أمام الحركة ‏المروية.‏

وكان النظام البائد قصف مساء الخميس الـ 5 من كانون الأول 2024، جسر ‏الرستن الذي يربط بين مدينتي حماة وحمص، لإيقاف تقدم الثوار أثناء معركة ‌‏”ردع العدوان” التي انتهت بتحرير سوريا.‏

وفي مطلع عام 2025 أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع إعادة ‏تأهيل الجسر، بعد تقييم حجم الأضرار التي لحقت به من جراء القصف.‏

يذكر أن تنفيذ مشروع تأهيل جسر الرستن، تم بالتنسيق بين وزارة الأشغال ‌‏العامة والإسكان والدفاع المدني السوري، وبالشراكة مع برنامج الأمم ‌‏المتحدة الإنمائي”‏UNDP‏”، ‏وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني ‏لسوريا “‏SHF‏”.‏