انتهاء امتحانات الثانوية العامة للفرع الأدبي وآراء متباينة للطلاب حول مادة اللغة العربية

دمشق-سانا

انتهت اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي في جميع المحافظات السورية لدورة عام 2026، والتي تقدم إليها 127 ألفاً و343 طالباً ‏وطالبة فيما تستمر حتى الـ 28 من حزيران الجاري للفرع العلمي وحتى الـ 2 من تموز المقبل للثانوية الشرعية والمهنية والإعدادية الشرعية.

وبلغ ‏عدد ‏المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة هذا العام وفق بيانات وزارة التربية والتعليم 368 ألفاً و596 ‏طالباً وطالبة، موزعين على 1570 مركزاً في جميع المحافظات السورية.

وفي استطلاع رأي أجرته مراسلة سانا في مركز محمد غازي الخالدي الامتحاني بدمشق، حول أسئلة مادة اللغة العربية للفرع الأدبي، تباينت آراء الطالبات لجهة مستوى الأسئلة، حيث رأت الطالبة آية حيدر أن هذه الأسئلة كانت مباشرة إلى حد كبير، ولا سيما في النصوص والقواعد، وأن الطالب الذي تابع دراسته بانتظام يستطيع الإجابة عنها بسهولة.

بدورها، اعتبرت الطالبة ريم جبرا أن الأسئلة منوعة، وتحتاج بعض الفقرات إلى تفكير وتركيز، وأن الوقت كان مناسباً، أما الطالبة رقية ديب، فذكرت أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلاب، وأن مواضيع التعبير كانت من اهتمامات الطلاب، ما ساعدها على الكتابة بسلاسة.

وبينت الطالبة بتول حسن أن أجواء القاعات الامتحانية كانت مريحة ومنظمة، مع توفر الهدوء والتعاون من قبل المراقبين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تركيز الطالبات أثناء الامتحان، فيما اعتبرت الطالبة بيان محمد أن بعض أسئلة القواعد احتاجت إلى الكثير من التركيز، لكنها أكدت أن الامتحان بمجمله جاء ضمن المنهاج المقرر.

ورأت الطالبة أنيمار القلاط، أن الوقت كان كافياً للإجابة والمراجعة، وأن التنظيم داخل المركز ساعد على تخفيف حالة التوتر بين الطالبات، في حين أعربت الطالبة فرح الأحمد عن ارتياحها وأملها بتحقيق نتائج جيدة تؤهلها لدخول الاختصاص الجامعي الذي تطمح إليه.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، في الـ 6 من حزيران الجاري.