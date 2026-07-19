الجيش الكويتي يتصدى لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات

الكويت-سانا

أعلن الجيش الكويتي اعتراض دفاعاته الجوية اليوم الأحد لصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشره موقع رئاسة الأركان للجيش الكويتي على منصة إكس: “إن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها”.

وأشار العطوان إلى أن الاعتداءات الإيرانية تتواصل في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في الكويت، حيث طالت منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة في عدد من المرافق والمنشآت الحيوية التابعة لها.

وجدد العطوان التأكيد على استمرار القوات المسلحة الكويتية، في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.