بدء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة في المحافظات السورية

دمشق-سانا

بدأت عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادات العامة للمرحلتين الثانوية والتعليم الأساسي في المحافظات السورية في المراكز المعتمدة، بالتزامن مع استمرار العملية الامتحانية، وفق البرامج الزمنية المقررة، في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز النتائج وضمان صدورها بالدقة المطلوبة.

وبيّن مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم محمد حلاق، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الخميس، أن كوادر من المدرسين والموجهين الاختصاصيين تتولى أعمال التصحيح، بعد استكمال مناقشة واعتماد سلالم التصحيح الخاصة بالمواد الامتحانية التي تقدم بها الطلاب، بما يضمن توحيد معايير التقييم وتحقيق أعلى درجات العدالة والموضوعية بين جميع المتقدمين.

آليات دقيقة ومعايير موحدة

وتعتمد لجان التصحيح وفق حلاق آليات عمل منظمة تستند إلى سلالم علامات تمت دراستها ومناقشتها من قبل اللجان المختصة قبل بدء التصحيح، مع مراعاة مختلف الإجابات الصحيحة المحتملة التي قد يوردها الطلبة، بما يحفظ حقوقهم، ويعكس مستوى تحصيلهم العلمي بشكل دقيق.

كما تخضع أعمال التصحيح حسب حلاق لمتابعة وإشراف تربوي مستمر، بهدف ضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة، وتفادي أي تباين في تقدير العلامات بين المراكز المختلفة، بما يعزز نزاهة العملية الامتحانية ومصداقية نتائجها.

استمرار الامتحانات وفق الخطة المعتمدة

وبين حلاق أن انطلاق عمليات التصحيح يأتي بالتوازي مع استمرار امتحانات الشهادات العامة في مختلف المحافظات، حيث يتقدم الطلاب للمواد المدرجة ضمن البرامج الرسمية، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة داخل المراكز الامتحانية.

وأكد حلاق أن البدء حالياً بأعمال التصحيح بالتوازي مع استمرار العملية الامتحانية يسهم في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز النتائج النهائية بعد انتهاء الامتحانات، مع المحافظة على مستويات عالية من الدقة والشفافية في جميع مراحل العمل.

ويشكل التصحيح إحدى المحطات الأساسية في العملية الامتحانية، نظراً لدوره في قياس مخرجات التعلم وتقييم أداء الطلبة، وفق أسس تربوية وعلمية موحدة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للشهادات العامة على امتداد الجغرافيا السورية.

يذكر أن وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومعاونه للشؤون التربوية يوسف عنان، تفقدا يوم أمس الأربعاء أعمال اللجان المختصة بمناقشة سلالم تصحيح امتحانات الشهادات العامة في مركز ‏مناقشة السلالم بدمشق، وذلك في إطار متابعة عمليات التصحيح وضمان أعلى درجات الدقة ‏والعدالة في تقييم إجابات الطلاب.‏