التعليم العالي تحدد مواعيد امتحانات الفصل الثاني لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية

‌‏دمشق-سانا

‌‏حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تقديم امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية.

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‏وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن مواعيد الامتحانات تبدأ يوم السبت الـ 18من تموز القادم بامتحان مقرر التشريح، ويوم السبت الـ 25 من الشهر ذاته امتحان مقرر اللغة الإنكليزية 2، ويوم السبت الـ 1 من آب القادم امتحان مقرر الوراثة، ويوم السبت الـ 8 آب امتحان مقرر الإحصاء الطبي، ويوم السبت الـ 15 من آب امتحان مقرر الفيزيولوجيا.

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وأوضحت الوزارة أن الطلاب القدامى الحاملين لمقررات الفصل الثاني، يتقدمون إلى الامتحانات مع الطلاب المستجدين، على أن يتم وضعهم في قاعات منفصلة، لافتةً إلى أن جميع الامتحانات، تُعقد في الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 12.35 ظهراً.

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‏يُشار إلى أن السنة التحضيرية لكليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان، اعتمدت في العام الدراسي 2015–2016 معياراً إضافياً للقبول الجامعي إلى جانب معدل شهادة الثانوية العامة، وامتحاناتها مركزية موحّدة ومؤتمتة لكل فصل دراسي، وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، كما أنها تعد من السنوات الدراسية للطالب.

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