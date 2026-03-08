محاضرة في ثقافي أبو رمانة تسلط الضوء على ماهية اللسانيات ودور العربية في تشكيل الوعي

086A9996 Copy محاضرة في ثقافي أبو رمانة تسلط الضوء على ماهية اللسانيات ودور العربية في تشكيل الوعي

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، محاضرة بعنوان “ماهية اللسن واللغات وكنز العربية” قدمها الكاتب والباحث محمد يامن حمزة، بحضور عدد من المهتمين باللغة العربية والدراسات الفكرية.  

وتطرق حمزة إلى تاريخ علم اللسانيات وأهميته في فهم العلاقة بين اللغة والعقل، إضافة إلى عرض مبسط لآليات دراسة هذا العلم وارتباطه بالمنظومات المعرفية والاجتماعية.

086A9995 Copy محاضرة في ثقافي أبو رمانة تسلط الضوء على ماهية اللسانيات ودور العربية في تشكيل الوعي

وأوضح حمزة أن اللغة لا تستخدم للتواصل فحسب، بل تسهم في تشكيل طريقة تفكير الإنسان ونظرته إلى العالم، إذ تؤثر المفردات والتراكيب اللغوية في بناء المفاهيم، وتحديد أنماط التفكير داخل المجتمع.  

كما بيّن أن اللسانيات تشمل مجالات متعددة، مثل تحليل الخطاب، ودراسة العلاقة بين اللغة والثقافة، وبحث تأثير اللغة في تشكيل الوعي الجمعي وتوجيهه، ما يجعل هذا العلم أداة معرفية مهمة لفهم كيفية تشكل الأفكار والقيم في المجتمعات.

وفي تصريح لـ سانا، أكد حمزة أن اللغة تلعب دوراً محورياً في تشكيل وعي الإنسان، مشيراً إلى أن تغيير المفاهيم اللغوية يمكن أن يسهم في تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي، ولفت إلى أهمية الوعي بالمصطلحات المستخدمة في الإعلام والتعليم، لأن اللغة –كما قال– قد تكون أداة لبناء الوعي أو لتشويهه.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات الفكرية والثقافية التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق في المراكز الثقافية التابعة لها، بهدف تعزيز الحراك الثقافي، وتشجيع الحوار المعرفي حول قضايا اللغة والفكر والأدب.

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 10 من تشرين الثاني 2025
مؤتمر التعليم الطبي السوري يناقش سبل تطوير المناهج وتحسين كفاءة الرعاية الصحية
ندوة حوارية تستعرض ملاحم الصمود وتضحيات الثوار في ريفي حماة وإدلب
الغناء بروح جماعية في حفل لكورال غاردينيا بدمشق
معرض “رسم غير هندسي” في كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك