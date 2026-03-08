محاضرة في ثقافي أبو رمانة تسلط الضوء على ماهية اللسانيات ودور العربية في تشكيل الوعي

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، محاضرة بعنوان “ماهية اللسن واللغات وكنز العربية” قدمها الكاتب والباحث محمد يامن حمزة، بحضور عدد من المهتمين باللغة العربية والدراسات الفكرية.

وتطرق حمزة إلى تاريخ علم اللسانيات وأهميته في فهم العلاقة بين اللغة والعقل، إضافة إلى عرض مبسط لآليات دراسة هذا العلم وارتباطه بالمنظومات المعرفية والاجتماعية.

وأوضح حمزة أن اللغة لا تستخدم للتواصل فحسب، بل تسهم في تشكيل طريقة تفكير الإنسان ونظرته إلى العالم، إذ تؤثر المفردات والتراكيب اللغوية في بناء المفاهيم، وتحديد أنماط التفكير داخل المجتمع.

كما بيّن أن اللسانيات تشمل مجالات متعددة، مثل تحليل الخطاب، ودراسة العلاقة بين اللغة والثقافة، وبحث تأثير اللغة في تشكيل الوعي الجمعي وتوجيهه، ما يجعل هذا العلم أداة معرفية مهمة لفهم كيفية تشكل الأفكار والقيم في المجتمعات.

وفي تصريح لـ سانا، أكد حمزة أن اللغة تلعب دوراً محورياً في تشكيل وعي الإنسان، مشيراً إلى أن تغيير المفاهيم اللغوية يمكن أن يسهم في تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي، ولفت إلى أهمية الوعي بالمصطلحات المستخدمة في الإعلام والتعليم، لأن اللغة –كما قال– قد تكون أداة لبناء الوعي أو لتشويهه.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات الفكرية والثقافية التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق في المراكز الثقافية التابعة لها، بهدف تعزيز الحراك الثقافي، وتشجيع الحوار المعرفي حول قضايا اللغة والفكر والأدب.