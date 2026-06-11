الوزير الحلبي: العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة وجميع الحقوق ‏مصانة‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي، وأن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية مصانة بالكامل، ولا يوجد أي تأثير على دوام الجامعة أو على الاعتماد الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عنها.
وأوضح الوزير الحلبي في تصريحات نقلتها قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التلغرام، اليوم الخميس، أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع تتعلق حصراً بملفات قانونية مرتبطة بملكية بعض الشركات، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، ولا تمسّ بالطلاب أو مستقبلهم الدراسي.
وشدد الوزير على أن استمرارية التعليم واستقرار الجامعات الخاصة والعامة هو أولوية وطنية، وأنها تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي خلل في سير العملية التعليمية داخل الجامعة.
ودعا الوزير الحلبي طلاب جامعة القلمون إلى متابعة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في أداء مهامها الأكاديمية والإدارية دون أي تغيير.
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت في بيان لها أمس الأربعاء، أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، وضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود شبهة كسب غير مشروع، مبينة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.