الوزير الحلبي: العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة مستمرة وجميع الحقوق ‏مصانة‏

‏دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، أن العملية التعليمية في ‏جامعة القلمون الخاصة مستمرة بشكل طبيعي، وأن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة ‏التدريسية والإدارية مصانة بالكامل، ولا يوجد أي تأثير على دوام الجامعة أو على الاعتماد ‏الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عنها.‏

وأوضح الوزير الحلبي في تصريحات نقلتها قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ‏التلغرام، اليوم الخميس، أن الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكسب غير المشروع تتعلق ‏حصراً بملفات قانونية مرتبطة بملكية بعض الشركات، ولا تستهدف المؤسسات التعليمية ‏أو عملها الأكاديمي، ولا تمسّ بالطلاب أو مستقبلهم الدراسي.‏

وشدد الوزير على أن استمرارية التعليم واستقرار الجامعات الخاصة والعامة هو أولوية ‏وطنية، وأنها تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي خلل في سير ‏العملية التعليمية داخل الجامعة.‏

ودعا الوزير الحلبي طلاب جامعة القلمون إلى متابعة دراستهم وامتحاناتهم كالمعتاد، مؤكداً ‏أن الجامعة مستمرة في أداء مهامها الأكاديمية والإدارية دون أي تغيير.‏

‏ ‏

وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد أكدت في بيان لها أمس الأربعاء، أن ‏الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في ‏القطاع الصحي تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام ‌‏2025، وضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على ‏استمرارية عمل هذه المؤسسات.‏

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق ‏بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود ‏شبهة كسب غير مشروع، مبينة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو ‏الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.‏

‏ ‏