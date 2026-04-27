وزير الإعلام يهنئ أسرة صحيفة “الثورة السورية” بصدور العدد مئة

الاعلام Copy 1 وزير الإعلام يهنئ أسرة صحيفة "الثورة السورية" بصدور العدد مئة

دمشق-سانا

هنأ وزير الإعلام حمزة المصطفى الزملاء في صحيفة “الثورة السورية” بمناسبة صدور العدد 100 من المطبوعة اليومية.

وقال الوزير المصطفى في بيان اليوم الإثنين: إن هذه المنصة كسبت الرهان سريعاً، حيث تسلحت بالمهنية والموضوعية سبيلاً والانفتاح وتوسيع هامش الحرية منهجاً، دون أن تخجل من انحيازاتها السياسية والقيمية، وكانت بحق لبنة يعول عليها لإعادة الاعتبار للصحافة السورية.

وأعرب وزير الإعلام عن تمنياته باستمرار النجاح للصحيفة والعاملين فيها.

وكانت صحيفة “الثورة السورية” أعلنت في الأول من كانون الأول عن انطلاقتها الجديدة تحت شعار “هوية جديدة.. فاصلة جديدة”.

