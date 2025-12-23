التربية السورية تعتمد التعليم التمكيني كخطوة نحو تعليم شامل

دمشق-سانا

اعتمدت وزارة التربية والتعليم السورية منهاج “التعيلم التمكيني” للطلاب كإطار اجتماعي جديد، حيث يعتمد على أسس تعليمية قوية تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالقدرة على التعلم الذاتي، بما يضمن حقوق الطفل في الحصول على التعليم، وتمكينه من اكتساب مهارات الحياة الأساسية.

ما هو التعليم التمكيني؟

أوضح مدير المركز الوطني للمناهج التربوية في الوزارة الدكتور عصمت رمضان في تصريح لـ “سانا”، أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت المنهاج كتعليم ذاتي من الصف الأول إلى الصف التاسع الأساسي، ويضع المتعلم في محور العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه يقوم على أسس ومبادئ “الإنصاف والشمولية”، من خلال مراعاته الفروق الثقافية والاجتماعية ويعزز العدالة في التعليم.

وبيّن رمضان أن المنهاج يعتمد مقاربة “البناء التفاعلي”، حيث يركز على الأنشطة والمحتوى الورقي، ما يحفز مهارات التفكير العليا والتعلم المستمر، لافتاً إلى أن المنهاج يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة.

ولفت رمضان إلى أن منهاج التعليم التمكيني يتألف من مواد عدة تشمل اللغات (العربية، الإنكليزية، والفرنسية)، إضافة إلى العلوم الأساسية (الرياضيات، العلوم العامة، الفيزياء، والكيمياء)، إلى جانب دليل “كيف أتعلم” لدعم التعلم الذاتي والمتدرج.

منهاج متوافق مع التعليم الرسمي

وأشار رمضان إلى أهمية المنهاج في تمكين المتعلمين وتوافقه مع التعليم الرسمي، فهو يعزز الاستقلالية من خلال التعلم الذاتي والعدالة والشمولية، عبر توفير فرص التعليم لجميع الأطفال دون تمييز، ويجهز الطلاب للانتقال السلس إلى التعليم الحكومي، إلى جانب تعزيز التعلم مدى الحياة، فهو يشجع التفكير النقدي وحل المشكلات ما يطور مهارات التعلم المستمر، إضافة إلى دمج التكنولوجيا بالأنشطة العملية، ما يسهم في جعل التعلم أكثر فاعلية وتفاعلية.

تشجيع التعلم الذاتي والتفاعلي

وذكر رمضان أن المنهاج يهدف إلى تطوير مهارات أساسية في اللغات والرياضيات والعلوم والتفكير النقدي والإبداعي وتشجيع التعلم الذاتي والتفاعلي، إضافة إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية وبناء مهارات التفكير العليا.

وبيّن أن المنهاج يعد خطوة نحو تعليم شامل وعادل، يعزز من قدرة المتعلمين على التعلم الذاتي، ويعدهم لتحديات الحياة الأكاديمية والشخصية.

دليل “كيف أتعلم”.. نافذة للمتعثرين دراسياً

حول دليل “كيف أتعلم” الذي اعتمدته الوزارة كدليل استرشادي ضمن منهاج التعليم التمكيني، أشار رمضان إلى أنه دليل موجه للمتعلمين الذين لديهم صعوبة في الوصول للتعليم، ويساعدهم في تنظيم وقتهم والتعامل مع المواد الدراسية، كما يقدم نصائح إرشادية للأهل لتمكينهم من دعم المتعلمين، وتطوير المهارات الحياتية والاجتماعية والمهنية والعلمية.

ويعتبر التعليم التمكيني جزءاً من جهود الوزارة لإصلاح النظام التعليمي السوري، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الشمولية والعدالة في التعليم، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان استمرارية التعليم لملايين الطلاب في سوريا.