مشاهد من مباراة منتخب سوريا للرجال بكرة القدم مع ميانمار والتي فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف

وزير الثقافة محمد ياسين الصالح: معرض دمشق الدولي رسالة حضارية تقول إن شعبنا يعرف كيف يب
حضور لافت لشركات الوساطة والتأمين في معرض دمشق الدولي
قبيل عيد الأضحى.. سوق المواشي بمنطقة نجها في ريف دمشق يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
كليمنتس لـ سانا: عودة 2.5 مليون نازح ولاجئ سوري والتمويل يغطي 22% فقط من الاحتياجات
مجسمات توضيحية تبرز عمل قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى