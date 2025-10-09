مشاهد من مباراة منتخب سوريا للرجال بكرة القدم مع ميانمار والتي فاز فيها بخمسة أهداف مقابل هدف
فلسطينيون في غزة يصفون لـ مراسل سانا مشاعرهم بعد الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار
استقبال طلبات الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز تجنيد إدلب.
تحضيرات مديرية صحة القنيطرة لحملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال التي ستنطلق في 12 تشرين الأول
مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
أزمة المياه في جبل الأكراد بريف اللاذقية معاناة مستمرة للأهالي بعد العودة
بجهود أهالي دوما ومجلس المدينة.. المجمع القضائي بحلة جديدة بعد التحرير
قراءة قانونية في انتخابات مجلس الشعب.. آراء من داخل نقابة المحامين
